汗臭味濃 「不對」的細菌太多 身體發出警訊

許多人有夏季腋下汗臭的困擾，此為示意圖。（本報資料照片）

流汗很正常，但有汗臭就不好了。很多人常說自己流汗後，味道濃烈且不好聞，或自嘲自己在充滿男性的環境（通常是學校），只要有部分男性流汗，味道就不大好聞。這樣代表流汗不好嗎？為什麼會有汗臭呢？

醫師表示，流汗除了是一個調節體溫的方式，也是一個排出毒素的管道，像是重金屬；所以即使患者不喜歡運動，也會建議他們去桑拿烤箱流汗，即使不是主動運動的流汗，被動地使汗水排出也會有效果。

台灣家醫科醫師李思賢在粉絲團「思思醫師，陪你健康的好朋友」表示，汗水主要由四個部分構成：水、礦物質、乳酸、尿素，其中的礦物質則包括鈉（最多）、鉀、鈣、鎂。

李思賢說，身體的汗腺主要分為小汗腺Eccrine sweat glands和頂漿腺Apocrine sweat glands兩種。「小汗腺」分布全身，包括額頭、手掌、腳掌及其他大大小小的部位，終其一生調節我們的體溫，分泌的汗液是水和一些電解質，屬於水樣的汗，受到交感神經系統的調控。

「頂漿腺」則分布於腋下、乳頭、會陰部和頭皮，受到「性荷爾蒙」的刺激，所以在青春期之後會分泌特別旺盛，頂漿腺的汗液成分和小汗腺不一樣，屬於濃稠性的汗，含有更多的醣類、蛋白質和脂質。頂漿腺的汗液本身是沒有味道的，但在被皮膚的菌叢分解之後會產生各種味道，也就是我們俗稱的「體味」或是「汗臭味」。

李思賢強調，不要因有汗臭而過度清潔皮膚，因為「汗臭」不是因為太多細菌，而是有太多「不對」的細菌。李思賢表示，我們的皮膚隨時都有成千上萬的細菌，是非常正常的生態系，但是不好的細菌會將汗腋分解出不好聞的成分，過度清潔或是隨意塗抹太多香水或是化學藥劑會破壞皮膚的好菌，反而讓壞菌過度生長，問題會越來越嚴重。

汗腺老化或退化是非常需要改善的問題，很多患者因少動或是糖尿病 造成神經損傷會導致流汗困難，久了就越來越流不出汗。 不只肌肉 可以訓練，汗腺也是可以訓練的，藉由訓練可讓流汗的效率增加三倍。增加排汗的方法：增加運動的強度，像是高強度間歇性運動、補充足夠水分、保暖的衣物，可以蒸氣浴或是桑拿輔助流汗。不正常的流汗可能和血糖 、甲狀腺、自律神經、荷爾蒙、生理期有關，需要找醫生幫忙鑑別診斷。(本文由NOW健康提供 https://healthmedia.com.tw/）