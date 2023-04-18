6地方執行「生活型態醫學」 體重、糖化血色素一起降

圖片來源 ／健康醫療網

40多歲B先生，罹患糖尿病、高血壓 已二十多年，且因腎衰竭接受換腎手術。因肥胖和血糖 控制不佳等問題求醫，診察發現B先生體重高達163公斤、BMI50、體脂肪43%；醫師先給予藥物調整，並和B先生溝通生活型態調整，經過2年多，體重降至104公斤，成功減去59公斤，糖化血色素從8.1%降至6.5%，除有效控制血糖，也重獲自信！

人生最不可少 重要投資是「健康」

奇美醫學 中心全人醫療科、整合醫療中心暨老年醫學科主治醫師葉峻榳說明，隨著醫療科技的進步，人類的壽命也越來越長，但伴隨而來的慢性病也就越來越多，加上現代人的生活型態往往忙碌、壓力大，容易陷入三餐不定時、睡眠和缺乏運動等不健康習慣，年輕時可能感受不到身體不適，但長期下來恐導致各種慢性疾病的發生。

葉峻榳醫師表示，生活型態醫學是一種以調整生活方式來預防疾病、增進健康的醫學。透過科學證據和許多研究，皆證明飲食習慣、運動量、睡眠品質等生活習慣與身體健康之間習習相關。

透過生活六面向 預防慢性疾病

葉峻榳醫師指出，慢性疾病是當今社會最大的健康挑戰，而不良飲食、缺乏運動以及吸菸等不良的生活型態，可說是最重要的致病因素。葉峻榳醫師建議有六個重點非常重要，這其中包括健康飲食、運動、管理壓力、充足睡眠、避免有害物質和社交互動，藉由這六面向強化，幫助預防和治療許多慢性疾病。

其中，健康飲食是指遵循均衡、多樣化、營養豐富的飲食模式，減少攝入高脂肪、高膽固醇等不良成分，進而降低心血管系統的疾病風險；良好運動可以增強身體免疫力和心肺功能；有效管理壓力可以減少身體産生負面影響；充足睡眠可以促進身體修復和恢復。

此外，避免有害物質，如：香菸、毒品等，可以減少各種健康問題的風險。正當社交互動則可以提高心理健康和生活質量。

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資料來源：健康醫療網

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