愛喝含糖飲料 真的會導致糖尿病？

學界發現含糖飲料的出現，跟糖尿病發病、心臟血管疾病及其死亡率呈現「正相關」。（本報資料照片）

近年來各國觀察到肥胖 對健康的危害，紛紛把肥胖當成慢性病來看待，甚至不惜訂定相關的罰款，也要為民眾的身材把關。為什麼控制體重這麼重要？喝太多手搖飲料真的會得糖尿病 嗎？中華民國糖尿病衛教學會理事長、台大醫院內科部副主任王治元為大家解答。

體重和糖尿病具有相關性。王治元表示，2003年一篇曾在美國內科醫學會發表的國內論文，發現第二型糖尿病的發病與肥胖具有相關性，但糖尿病的症狀卻會讓患者在罹病初期「變瘦」。他解釋，罹病初期體重快速下降的原因是血糖 過高導致的脫水，再加上脂肪組織因醣類無法運用而燃燒，造成患者迅速消瘦。

Q：糖尿病與肥胖的關係是什麼？

「有些原本比較胖的病人，因為生病初期體重減輕，誤以為自己變瘦了很健康。」王治元指出，若長期觀察糖尿病患者，會發現因為水分排出、體內電解質不平衡，以及脂肪組織減少、葡萄糖無法代謝等現象，造成血糖異常、酮酸中毒等併發症。

喝太多飲料真的會導致糖尿病發生嗎？

王治元說，學界發現含糖飲料的出現，跟糖尿病發病、心臟血管疾病及其死亡率呈現「正相關」。此外，根據美國研究，近二、三十年間，當含糖食品消耗過多、體重過重的時候，同時也觀察到「心臟血管疾病死亡率、糖尿病診斷率跟著增加。」他解釋，國人早期習慣喝茶、喝白開水，後來漸受西方飲食文化影響，含糖的運動飲料、手搖飲料進入市面、入侵生活，對青少年造成影響。

Q：生活型態改變是糖尿病患者的重要功課，不過，真的什麼都不能吃嗎？

「只要腎功能沒有問題，糖尿病患西瓜、木瓜、巧克力、蛋糕，都可以吃，只是需要注意份量。」王治元常用閩南語跟患者說，「你要吃得心酸，不能吃得歡喜（即吃得傷心辛酸，不能吃得開心）」想吃的東西有吃到就好，快樂淺嘗輒止，不能吃得盡興，克制飲食份量是糖尿病患生活型態調整的重要一環，也是年輕糖尿病患最需要學習的事。

王治元表示，有研究發現糖尿病患者只要體重減輕，糖尿病就有機會「消失於無形」。不過他強調，糖尿病無法治癒，一旦發病之後，患者終生都是糖尿病患者，雖然可以藉由生活型態調整、減重，控制住血糖，但是飲食習慣的改變十分困難，「每個人都有愛吃的東西，有時候很難放棄，台灣又是一個夜市文化、美食發達的國家。」

Q：得了糖尿病，壽命會不會因此縮短？

王治元曾遇到一位年輕糖尿病患，發病時年僅36歲，體重卻重達95公斤。透過改變飲食習慣加上運動，成功瘦到80公斤，血糖也因此變得穩定。他表示，該患者沒有使用時下流行的生酮療法節食，單純每天按照營養師的建議，就達到減重效果。王治元說，營養師在給予糖尿病患建議時，不像過去規定只能吃幾斤肉、幾斤菜，而是詢問患者常吃什麼料理，配合其喜好給予建議，加上自主血糖監控，很快就能穩定血糖。

王治元說，過去糖尿病患的壽命的確比正常人短；近年隨著國內糖尿病治療架構改變，糖尿病患的壽命已經和正常人相差無幾。他表示，正常人活到八、九十歲，就算是完滿的人生，一位糖尿病患在40歲前後發病，若重視血糖控制，一樣可以活到與常人無異的歲數。

美國糖尿病學會（ADA）每年都會頒發「糖尿病徽章（Diabetes Medal）」予罹患糖尿病超過20、30、40年的患者，就像夫妻結婚度過金婚、銀婚、鑽石婚，糖尿病患與疾病共處，也能走過數十個年頭。