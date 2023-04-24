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翁膝痛跛行 醫揪脛骨內翻病因 免換人工膝關節

（簡慧珍）
李姓男子44年前車禍，右腿腿骨癒合不良外翻，被誤為右膝不堪使用，經手術矯正已復位，不必換置人工膝關節。(圖：員榮醫療體系提供)
李姓男子44年前車禍，右腿腿骨癒合不良外翻，被誤為右膝不堪使用，經手術矯正已復位，不必換置人工膝關節。(圖：員榮醫療體系提供)

一名69歲李姓男子被建議置換右膝蓋人工關節，以解決長年跛行的痠痛，因緣巧合到台灣員榮醫療體系員生醫院接受X光檢測，發現右腿脛骨內翻超過12度才是造成痠痛主因，接受手術不到一小時矯正右腳，治癒長期疼痛，更不必換關節。

李姓男子表示，44年前騎機車發生車禍導致右小腿骨折，開刀放鋼片固定，請假休息近兩個月骨頭癒合，他復職上班，隔年拆除鋼片，但右膝、右腰痠痛隨著年歲漸長越來越嚴重，走路跛行，他的妻子提醒「好像長短腳」最好就醫，他看遍各大醫院，骨科醫師都建議換置人工關節，他同意並排定手術日期。

日前他到員榮醫療體系員生醫院，遇到「膝關節炎保膝手術暨健康運動中心」執行長花世源，看李男走路姿勢，主動關心和詢問，李男說清楚車禍和治療經過，花世源判定是車禍外傷導致跛行，建議暫緩換人工關節手術，先檢查再進行下一步醫療。

花世源說，李男車禍造成右小腿的脛骨、腓骨骨折，癒合不良，使足內翻變形，下肢錯位內斜，隨著年齡增長，傾斜角度愈來愈大，右半身有如「比蕯斜塔」，目前右小腿脛骨、腓骨內翻12度（內翻超過5度、有症狀，就要手術矯正），因全身重量傾向右腳，造成右腰、右膝、下背疼痛，李男甚至考慮接受腰椎手術治療疼痛。

花世源又說，有些醫師認為膝蓋磨損、關節變形疼痛就要換膝關節，他主張「留得青山在不怕沒材燒，媽媽給的最好」，能保留盡量保留，就像李男不需要換人工膝關節，只要找出膝腰疼痛與跛行的原因，手術矯正拉直右下肢脛腓骨截骨，加上骨髓內釘，上下端固定在脛骨上，「回到媽媽給的長度、軸向」，就解決問題。

關節 手術 車禍

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