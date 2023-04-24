我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克揚言零利潤賣特斯拉電動車 光靠自駕軟體賺錢

不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

48歲婦抹片持續異常 開刀躲過子宮頸癌

（胡蓬生）
醫師建議，子宮頸抹片檢查若發現異常，應進一步做HPV人類乳突病毒檢查。（圖：大千綜合醫院提供）
醫師建議，子宮頸抹片檢查若發現異常，應進一步做HPV人類乳突病毒檢查。（圖：大千綜合醫院提供）

48歲陳姓女子2年前子宮頸抹片檢查發現第一級輕度異常，且HPV人類乳突病毒檢查也呈現陽性，因此每3到6個月定期到婦產科門診做抹片追蹤。最近的追蹤檢查發現，異常指數已升高到第二級，由於合併有子宮肌瘤，因此在醫師建議下，接受腹腔鏡微創全子宮切除手術，切片病理報告顯示為子宮頸原位癌合併腺體侵犯，幸及早接受治療，否則可能將演變成子宮頸癌。

台灣苗栗市大千綜合醫院生殖中心主任及婦產科醫師劉榮啟表示，一般婦女在接受子宮頸抹片檢查時，如果出現抹片異常，也就是子宮頸細胞化生不良及癌症前期，分成第一、二、三級。第一和第二級約有10%至18%會進展到第三級，相當於原位癌，此時有10%至40%的癌症發生率，因此必須要接受手術治療。

他指出，九成以上的子宮頸癌是因感染HPV人類乳突病毒，造成細胞不正常生長，進而演變成癌症，有性行為的婦女感染HPV人類乳突病毒很常見，一般在感染後大多會自行痊癒，僅有少部分會進展至子宮頸癌前病變，甚至轉為子宮頸癌。

劉榮啟建議，當子宮頸抹片檢查發現異常時，應進一步做HPV人類乳突病毒檢查；如果持續的抹片檢查都有異常，就要考慮手術治療，及早防範子宮頸癌的發生。除定期做子宮頸抹片檢查之外，安全性行為與接種HPV疫苗也是重要關鍵，婦女應做好健康防護，以避免子宮頸癌找上身。

手術 癌症 疫苗

上一則

吃火鍋也沒咬硬物 臼齒忽斷裂 醫師：牙齒本有缺損

延伸閱讀

大學生打HPV疫苗 加州擬立法強制

大學生打HPV疫苗 加州擬立法強制
她子宮頸抹片異常 2年內升高至二級 最後子宮全切免癌上身

她子宮頸抹片異常 2年內升高至二級 最後子宮全切免癌上身
抹片+HPV檢測 雙軌預防子宮頸癌新趨勢

抹片+HPV檢測 雙軌預防子宮頸癌新趨勢
原本165…他花17萬動刀增高13公分：約會對象變多了

原本165…他花17萬動刀增高13公分：約會對象變多了

熱門新聞

一個人就醫情況日益普遍，但年長者獨自就醫的情景不免令人感到悲涼，長輩自己一人就醫約占兩成。示意圖。（本報資料照片）

老人獨自就醫成趨勢 網嘆：可悲的是沒錢、請不起看護

2023-04-17 05:09
66歲的李坤城日前因大腸癌過世，享壽66歲。（取材自臉書）

排便正常卻還是罹患大腸癌？ 醫曝最容易輕忽的兩件事

2023-04-11 05:38
李麗青醫師表示20至50歲女性是甲狀腺亢進的高風險族群，如有症狀一定要盡早就醫。（大千綜合醫院提供）

甲狀腺亢進不治療 小心「風暴」來襲可能致命

2023-04-21 18:16
圖片來源 ／健康醫療網

牛蒡茶能降血壓、改善甲狀腺腫大 涼拌牛蒡蓮藕絲降血脂

2023-04-19 00:45
（圖：健康醫療網提供）

美運動指南3招 日常活動就可運動 別再用「忙碌」當藉口

2023-04-20 00:45
南投醫院大腸直腸外科醫師廖師賢以腹腔鏡手術，切除大腸腫瘤，加速病患術後復原。（南投醫院提供）

逾一周無法排便竟是大腸癌上身 醫師二招讓他免裝人工肛門

2023-04-20 05:52

超人氣

更多 >
2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老
眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲
盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點