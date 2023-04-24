戴頭帽會禿頭？ 醫：小心毛囊炎

導致禿頭的因素多，雄性禿與遺傳、荷爾蒙有關，常戴帽者不會造成禿頭，但要小心脂漏性皮膚炎、毛囊炎上身。(Getty Images )

夏天炎熱，長期戴頭帽的工作者擔心，頭上的毛髮因為長時間悶住，是否會造成禿頭。專家提醒，導致禿頭的因素百百種，例如雄性禿與遺傳、荷爾蒙有關，而戴頭帽並不會造成禿頭，但要小心脂漏性皮膚炎、毛囊炎上身。

不少男性對於頭上的髮線愈來愈後退的情況緊張，尋遍各醫師、偏方，希望能夠挽回頂上風光。

台灣皮膚科醫學 會常務理事、台北醫學大學皮膚科兼任副教授蔡仁雨表示，禿頭成因相當多元，最常見的是雄性禿以及休止期落髮。雄性禿大多是基因遺傳導致，跟體內荷爾蒙分泌有關；休止期落髮則大部分與壓力有關。

蔡仁雨指出，長期戴頭帽等雖然不會造成禿頭，但卻會增加脂漏性皮膚炎、毛囊炎發生的可能性，長時間悶住頭皮，毛囊沒辦法透氣就會產生發炎反應。

如何避免脂漏性皮膚炎、毛囊炎上身？蔡仁雨說，頭帽雖然不是導致皮膚炎的直接因素，但卻是「加重因素」，建議民眾減少熬夜的機會；每天洗頭好好清潔，避免長期間戴頭帽又未妥善清潔，頭皮容易發炎；定期清潔安全帽內襯，保持乾爽、潔淨。

新冠肺炎疫情 下，很多民眾在確診康復後，發現自己落髮問題變得更嚴重。蔡仁雨指出，掉髮因素很多，產後、化療、減肥都會造成掉髮。由於新冠改變的體內的免疫反應系統，每個人都有不同的機轉。

蔡仁雨表示，新冠確診後的休止期落髮，大約兩三個月至半年會停止，臨床上最長是掉髮症狀持續一年才好，雖目前尚無法證明有相關性，但新冠確實會導致許多皮膚疾病的「病程延長」。