研究：每周吃1份鮭魚 可防記憶力衰退

人到中年後，明顯感覺記憶力衰退，好消息是，只要一周吃一份鮭魚等含高量Omega-3的魚類，就能延緩記憶力減退。

血液中Omega-3含量高的人，有較大的海馬迴體。

一項針對2200名40到50歲美國人的研究，測量他們血液中的Omega-3脂肪酸含量。結果顯示Omega-3含量高的人中，四分之三擁有較大的海馬迴體，海馬迴體與記憶相關，更大的海馬迴體，也可能有助預防失智 症。當一個人的Omega-3含量愈高，他們在複雜推理測試中的表現就愈好，也更善於解決生活上的各種問題。

研究人員表示，這些人可能每周至少吃一份(3g)高油脂的魚類，包含鮭魚、鯖魚、沙丁魚等。這項發表在《神經病學（the journal Neurology）》的研究，並非以問卷方式詢問受試者吃了多少魚，而是先讓他們測量血液中Omega-3含量，接著完成一系列的認知測試後，再進行大腦的磁振造影掃描（MRI）。

研究人員依據Omega-3水平，將受試者分為四組。與Omega-3含量最低的那組相比，含量最高的三組，擁有更大的海馬迴體，隨著年齡的增長，這對他們的學習和記憶力有利。

Omega-3的含量高低也與更好的抽象推理能力相關，例如向受試者詢問「刀和剪刀的共同點」，答案是「它們都可以切割東西。」當一個人體內的Omega-3水平愈高，在這項心智能力測驗中的表現也愈好。

中年時期擁有健康的大腦，對晚年來說很重要。

英國阿茲海默症 研究中心的研究負責人Sara Imarisio博士說，人如其食，整體的飲食健康可降低罹患阿茲海默症的風險。含有優質脂肪酸的魚類，可以透過減少發炎來幫助大腦。在中年時期擁有健康的大腦，對晚年來說很重要。

英國國民保健署建議，健康均衡的飲食應該包括每周至少吃兩份魚，其中一份是富含脂肪的魚類。