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【食力】研究發現地中海飲食和心智飲食 有助降低阿茲海默症發生

文╱編輯部

你吃菜了嗎？根據《Neurology》期刊2023年3月8日的研究指出，心智飲食（MIND）和地中海飲食可以降低阿茲海默症發生的風險，特別是針對綠色蔬菜的攝取，吃最多的受試者比吃最少的人，大腦還更年輕19歲！

衛生福利部指出，台灣失智人口有年輕化趨勢，台灣失智症協會推估未來的20年中台灣失智人口數以平均每天增加近48人。根據《Neurology》期刊2023年3月8日的新研究指出，心智飲食（MIND）和地中海飲食可以降低阿茲海默症發生的風險。

這項研究先透過問卷調查受試者生前的飲食狀況，並針對受試者者的飲食習慣進行不同堅持程度的評分。待受試者捐獻自己的大體後，從大腦組織中分析β澱粉樣蛋白斑塊和神經纖維糾結（Tau）的結果，此研究共分析了581具大體的大腦組織。身為研究主要作者、芝加哥拉什大學醫學中心內科助理教授Puja Agarwal提到：「隨著年紀的增長，地中海飲食和心智飲食可能是提升大腦的保護機制和腦部的健康。」

地中海飲食跟心智飲食，差異在哪？

地中海飲食（Mediterranean Diet）跟心智飲食（Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay）兩種飲食法雖然看似相近，但強調的部分不同。

這兩種飲食法皆不鼓勵攝取紅肉和高脂肪的乳製品，但都可以接受飲用少量的葡萄酒。地中海飲食更強調每週攝取3份以上的魚肉，搭配全穀物、蔬菜、橄欖油、馬鈴薯等。而心智飲食鼓勵優先攝取綠葉蔬菜，如菠菜、羽衣甘藍和綠葉甘藍；心智飲食又更進一步提出攝取以漿果取代水果和每週攝取1份以上的魚。

堅持地中海和心智飲食法、多攝取綠葉蔬菜

這項研究依據參與者生前對於飲食法的堅持程度來進行評分，根據研究結果指出，若持續堅持地中海者，其飲食得分會越高，研究也顯示其大腦比飲食得分最低者的大腦還要年輕18歲；而堅持心智飲食者，飲食得分最高者的大腦比最低分者年輕12歲。此外研究結果同時也發現，吃最多「綠葉蔬菜」者的大腦比吃最少的人年輕近19歲。

因此研究強調，堅持正確的飲食法是讓大腦不易退化的關鍵之一。Puja Agarwal表示，多吃綠葉蔬菜與阿茲海默症的病理跡象減少有相關，這項發現足以讓人們應該更考慮多吃蔬菜。(本文授權轉載自食力)

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