防基底細胞癌 務必做好防曬

休傑克曼近日接受兩處「活體組織檢查切片」治療皮膚癌的手術。（取材自Instagram）

「金剛狼」男星休傑克曼，近日在社群 放上自拍影片，鼻頭貼著醫療膠布，疑似是多年皮膚基底細胞癌復發，目前正等待檢驗結果。休傑克曼在影片中提醒，出門請做好防曬，不要輕忽太陽的威力，「自己就是從25年前埋下的病因至今。」醫師表示，基底細胞癌為皮膚最常發生的癌症 ，同時也是最好治療的癌症，建議民眾平時務必做好防曬，以防癌症上身。

在陽光強烈下，應適時擦防曬乳以降低罹癌風險。（取材自pexels）

台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳說，皮膚表皮分為三層，從上而下為角質層、鱗狀細胞層與基底細胞層，一旦基底細胞發生突變即會引起癌症，基底細胞癌發生率為每10萬人約數百人，高於同樣為皮膚癌的鱗狀細胞癌發生率為每10萬人約數十人至100多人，惡性黑色素瘤則為10萬人約個位數，因此，基底細胞癌為皮膚最常發生的癌症。

潘企岳指出，基底細胞癌好發原因多與日曬有關，因此，西方人較東方人容易罹患此病。基底細胞癌好發部位在臉頰、鼻頭或耳朵，但也可能是接觸化學物質等非日曬因素，造成基地細胞變異，此類發生部位可能在生殖器或腋下等處。

潘企岳表示，基底細胞癌其實很像一顆黑痣，往往會被輕忽，但若此黑痣出現範圍漸漸擴大，邊緣開始隆起，且黑痣中間常常破皮、潰瘍、不容易癒合等症狀，應速就醫檢查，並進行切片檢查。一旦確診後，治療方式為手術 切除，只要手術切除乾淨幾乎不會復發，僅需治療後定期追蹤即可。

潘企岳提醒，基底細胞癌發生原因是長期日曬，為預防癌症，防曬十分重要，在陽光強烈下，應撐傘、戴口罩、戴寬邊帽及擦防曬乳， 以降低罹癌風險。