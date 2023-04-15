預約優雅老年 先培養興趣 重新定位生活重心

培養個人興趣，可預約優雅的老年生活。(本報資料照片)

您是否害怕「變老」？其實，老化，並不是以年齡來做判定。因為每個人老化的速度，會受到基因、環境、生活方式等因素影響，同樣年齡，有人生龍活虎，也有人老態龍鍾。既然年齡增長無可避免，無論您現在幾歲，都可以先預約一個優雅的老年生活。

以台灣為例，2021年台灣人平均壽命為80.86歲，以法定退休 年齡65歲來看，多數人在退休後還有很多寶貴且充餘的時間可運用，因此，從生活中找到新的意義與重心極為重要。

興趣多元 生活更精采

首先，在平時休閒活動中，建議每個人從年輕時就開始培養自己的喜好與興趣，在健康狀況允許下，持續這項休閒活動。到了退休後，有充裕時間可以培養更多嗜好，無論是動態的運動、爬山、旅遊，還是靜態的閱讀、繪畫、養寵物、宗教活動等，廣泛地接觸學習，可為生活帶來挑戰、樂趣與成就感。

老人家最好的活動就是「運動」，運動的好處非常多，包括：讓身體機能更好、控制或預防三高 、減緩肌肉 量的流失、增進身體的柔軟度及平衡感、降低跌倒風險等，若有同好一起運動，不但有助於運動習慣的持續，更能保持良好的人際關係，激發快樂荷爾蒙，使身心更健康。

有時老人家說：「都這麼老了，學這些做什麼？」過去我們容易被既定的「實用」或「有用」的價值觀框架限制，但其實大腦需要不斷接受新事物刺激，透過學習及練習，激發出更多正能量，而學習過程中所獲得的成就感，往往超越原本以為的價值，對於身心都有正面影響，只要願意勇敢跨出腳步，便能擁抱終身學習。

終身學習 激發正能量

年齡從來都不是限制，沒有什麼是老年人適合或不適合的活動。一位健康的老年人，年輕時可以做的活動，到年老時照樣可以做。曾有位喜歡打高爾夫球的老奶奶，因膝蓋疼痛而無法繼續打球，但因為她不願放棄自己的興趣，在換了人工膝關節後，經過休養與調適，讓她又可以揮桿打高爾夫球了。

倘若喜歡爬山的人，當腳力無法負荷時，建議可考慮改為和緩的平地健行或騎腳踏車等，讓腳的負擔較小，並隨健康狀態做調整。

如果年輕時沒有什麼休閒娛樂的人，在退休後可以慢慢去開發尋找新的人生目標。尤其3C時代來臨，建議長輩們能與時俱進學習使用電腦或手機，不僅不會造成身體負擔，也可以幫助用腦學習，增進人際間的互動，助益相當大。