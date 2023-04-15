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減齡從吃開始 找回青春健康

健康醫療網
透過「減齡餐盤」，將易操作的養生新方式，讓人都能夠吃出青春與健康。(本報資料照片)
透過「減齡餐盤」，將易操作的養生新方式，讓人都能夠吃出青春與健康。(本報資料照片)

健康的飲食觀會對人體產生很大的幫助，在吃之前要先瞭解身體細胞所需的養分以及懂得挑選食物中的營養素；另外，吃的過程也很重要，細嚼慢嚥才是正確的飲食方式。

藥舖不應該只是發藥的地方！」擁有30年藥師資深資歷的劉惠蘭藥師，發現許多人都會忽略疾病與不良飲食、生活習性之間深刻的連結，認為避免等到生病、罹癌的那一刻，才開始醒悟、進一步尋求醫治，應該提早做出行動，中斷疾病的進程。

領域整合 良醫藥師推衛教

一般藥師角色礙於醫療空間的限制，很難有更多的發揮，於是有了更多的想法：「日常生活中不只是用藥這麼簡單，透過抗發炎的生活方式，有機會讓人們可以遠離疾病與藥物」。生病是身體發出的求救信號，很多人會不滿過去和現在，因此充滿很多負面情緒，或者生活壓力大，思慮過多，不知如何放鬆、排解，這樣就會導致失眠，或是腸胃功能變差，有時還會引發慢性疾病。

因此，劉藥師將位於大坪林的老屋修復翻新，建立「良醫藥師本舖」，保留原本老石頭歲月痕跡及經典外牆花磚特色，從醫者健康的角度串聯社區，扮演橋樑的角色，採用生動活潑的教材和現場的說明，進行小組式健康衛教，讓民眾獲得更多健康訊息與保養方式。

減齡餐盤 吃的過程也重要

劉惠蘭藥師經常傳達減齡餐盤的概念，幫大家解決日常生活中的煩惱、降低身體的發炎。「若是想要達到身體健康的期待值，就要從日常生活的抗發炎做起！」劉藥師回答。有句話說：「食物就是最好的醫藥。」健康的飲食觀會對人體產生很大的幫助，在吃之前要先瞭解身體細胞所需的養分以及懂得挑選食物中的營養素；另外，吃的過程也很重要，細嚼慢嚥才是正確的飲食方式。

健康是一種與自然和諧的狀態，藉由吃對食物，攝取豐富的抗氧化物、補充均衡完整的營養，以及保持樂活心態，正是維持健康活力的最好方式。「『減齡餐盤』不只關心吃的營養，吃的過程同樣重要。」劉藥師表示。建立「減齡餐盤」的概念，就是將易操作的養生新方式，透過推動並建立健康新飲食觀念，讓大眾都能夠吃出青春與健康。

（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/）

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