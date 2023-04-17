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醫：不感染B、C肝 降低得到肝癌風險

（許金川／台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）
疾病的演變有些藥第一次吃有效，吃第二次可能就沒效或會產生過敏反應；圖為示意圖。（取材自Pexels）
疾病的演變有些藥第一次吃有效，吃第二次可能就沒效或會產生過敏反應；圖為示意圖。（取材自Pexels）

夫妻吵架，鬧離婚，談到離婚分財產，都沒問題，但分小孩就卡住了，因小孩只有一個，如何是好？

後來聰明的老婆想到了一個方法：「再生一個！」這樣兩人就打平了！

再生一個，說來簡單，做起來就有點難了，而且要做人也不是那麼簡單，何況只為了離婚而辦事，沒感情基礎，心裡不怪也難。

事實上，很多事第一次順手，第二次就不容易了，例如好不容易中了大樂透，第二次要再中，就沒那麼容易了。

疾病的演變上也是如此，有些藥例如抗生素，第一次吃有效或不會有反應，第二次可能就沒效或產生過敏反應了。

在對抗癌症方面，使用治療藥物如此，人會變，癌細胞也會變，因此化療之中，癌細胞會產生抗藥性，可能第二次就沒效了，所謂「道高一尺，魔高一丈」，就是這個道理。

以前肝癌的治療，除了手術之外，並無其他療法，因此，當發現肝臟長了腫瘤，最好的方法是及早手術切除。如果有了肝癌，腫瘤不大，位置恰當，肝硬化不厲害，手術切除通常不是問題，但如果幾年後又復發了，如果腫瘤的部位很深，或肝硬化厲害，要開第二次刀，就要多考慮風險，因為可能剩下的肝功能不好，切除後剩下的肝不足以維持正常的生理機能，就可能會引起肝衰竭而往生，此時唯一的方法就剩肝移植了，但要找捐肝者不是那麼容易。

近年來除了手術治療法外，還有栓塞、電燒或標靶、或免疫療法，治療的方式愈來愈多，只是痊癒的機會可能也就愈來愈小了。

總而言之，婚姻不是兒戲，要離婚雖然容易，但結婚愈久，要分手摩擦的瓜葛愈多，其他方面的影響也愈大。同樣的，疾病的治療，尤其腫瘤的手術切除，開愈多次愈困難。維持婚姻唯一的方法是婚前多考慮，不要昏頭昏腦。癌症方面要知道如何預防，例如不要感染B、C肝，就幾乎不會有肝癌的風險；有了B、C肝，要定期做腹部超音波檢查，及早發現，及早治療，根治的機會也愈大。「再生一個」或「再開一次刀」同樣都是不得已的事！

手術 腫瘤 癌細胞

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