起床眼前一片漆黑… 4原因致姿勢性低血壓

想知道是否有姿勢性低血壓，可以先坐在椅子上量血壓，量完後再測站姿血壓。（取材自pexels）

早上起床時，眼前突然感到一片漆黑或昏倒，當心可能發生姿勢性低血壓。台灣高血壓 學會名譽理事長王宗道表示，當姿勢改變，從坐姿轉為站姿、從床上平躺起身後，如果血壓明顯降低，眼前出現一片漆黑，即為典型姿勢性低血壓症狀。

據統計，以台灣為例，姿勢性低血壓患者破百萬人，45至65歲患者占該年齡層總人數約5%；糖尿病 、高血壓患者各約2至3成同時合併姿勢性低血壓。

國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師蘇彥伯說，血壓調控主要由交感神經負責，當坐姿改變為站姿後，若收縮壓降低超過20毫米汞柱，或舒張壓降低超過10毫米汞柱，就容易發生姿勢性低血壓。

姿勢性低血壓常見發生的原因：

1、坐姿改為站姿

一般人坐著時血液多在下肢，上半身血液較少，蘇彥伯表示，當改變姿勢站立時，身體會有代償作用，血壓不會降低，但罹患神經退化疾病等患者，改變姿勢時血壓就會明顯降低。使用荷爾蒙藥物或心絞痛患者服用放鬆血管藥物等，也可能讓血壓偏低情況於改變姿勢後更為嚴重。

2、鹽分攝取過低

姿勢性低血壓也與鹽分攝取過低有關，王宗道指出，當鹽分攝取過低時，血管內的水分會流失，造成血壓不穩定，可能使姿勢性低血壓情形惡化，因此飲食不應太過清淡，但高血壓患者仍需注意鹽分攝取不宜過量。

3、水分攝取不足

夏天高溫 或激烈運動後，一定要多補充水分。蘇彥伯說，如果水分攝取不足，會增加姿勢性低血壓的好發機會。

住院患者最常發生姿勢性低血壓狀況，建議長期臥床的住院患者，下床時最好有人攙扶、姿勢轉變速度慢一點。

4、長期缺乏運動

長時間缺乏運動的人，也可能發生姿勢性低血壓。蘇彥伯提醒，平時應養成規律運動習慣，可以利用重量訓練強壯核心肌群力量。

久坐的上班族、駕駛員，建議可穿彈性襪，增加下肢血液回流，或睡覺時把頭墊高10至20度，不要完全平躺，以避免起床姿勢為大角度變化，有助血壓穩定。

●快速喝水 可緩解症狀

蘇彥伯指出，姿勢性低血壓因人而異，症狀可能不會馬上發生，有時會延遲10至20分鐘以上，輕微症狀為頭重腳輕、頭痛、眼前突然一片黑、肩膀僵硬疼痛等；症狀嚴重會出現突發性昏倒，若患者心血管品質不佳，姿勢性低血壓也可能誘發心絞痛。一旦出現姿勢性低血壓症狀，可於5至10分鐘內快速喝水500cc，有助緩解症狀。

「了解自己有無姿勢性低血壓，並不困難。」王宗道表示，民眾可以先坐在椅子上量血壓，量完後站起身來，測量一次站姿的血壓，並間隔一、兩分鐘後再量一次，如果發現站姿的收縮壓低於坐姿達20毫米汞柱以上時，即為姿勢性低血壓患者。

蘇彥伯指出，臨床上會讓患者在診間更換不同的姿勢，測量血壓，但當患者症狀不明顯，就會利用傾斜床檢查進行診斷，同時測量血壓、心跳、血氧變化等，再進行確認。

姿勢性低血壓治療，須對症下藥。蘇彥伯說，巴金森氏症或糖尿病引起周邊神經病變，必須先治療原有疾病，若是藥物引起就調整藥物。他曾收治一名婦人，進一步詢問發現，她患有高血壓，因服用降血壓藥物劑量過高，才導致姿勢性低血壓，調整降血壓藥物劑量之後，獲得緩解。

姿勢性低血壓是否會引起心臟疾病？蘇彥伯說，此情形較為少見，但仍有少數人發生姿勢性低血壓時，可能會影響心跳，出現心跳變慢、停止，會有短暫、突然昏倒的情形，必須透過詳細檢查才能發現。