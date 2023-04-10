我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「滾滾紅塵」余老闆 港星吳耀漢逝世 享壽83歲

川普庭訊變廣告噱頭 黨內支持度領先

過敏又胃脹氣恐是犯「春睏」 中醫養生調理緩解

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

春天是萬物復甦、百花齊放的季節，看似能讓人精神百倍，但實際上卻不然，此時，天氣多變，早晚氣溫低、風大，中午卻炎熱如夏天，加上濕氣重，使得許多人的舊疾容易復發，而濕氣影響了身體陽氣的升發，會產生疲憊、嗜睡、精神無法集中、頭悶脹等俗稱「春睏」的情形，此時應注意保暖，避免吹風，方能保持身體的健康。

春養生、調肝氣 少吃酸食、免肝氣旺

奇美醫學中心中醫部總醫師許芳綺指出，清明節是春天的最後一個月，春天對應到中醫五臟的「肝」，此時人體的陽氣開始升發，人體的新陳代謝變快，正是適合養肝的時節，春季養生以調暢肝氣為主，讓肝氣帶動氣血向上、向外，但也要防止肝氣過旺而血壓上升、頭痛、易怒、影響脾胃消化功能。

此時要少吃酸的食物以免肝氣過旺，飲食以清淡平和為主，可多吃新鮮蔬菜、蔥、薑、韭菜等。

清明時節濕氣重 易引舊疾、百病發

清明時節氣候乍暖還寒且潮濕，正是風邪與濕邪容易入侵人體的時刻。許芳綺總醫師說明，濕氣會阻礙身體的氣機運行，使得陽氣無法順利上升到頭面而有春睏、頭悶脹等症狀，也會影響腸胃的消化、使得汗皰疹、汗疹容易發作；風邪入侵則容易感冒、引發呼吸道疾病；風邪、濕邪也會影響筋骨，而導致筋骨痠痛、舊傷復痛。

此時應注意保暖，防止風邪入侵；飲食上少喝含糖飲料、少吃甜膩難消化的食物以免妨礙腸胃排除濕氣的能力，並且可藉由運動、吃健脾祛濕的食物，例如四神湯，來排除濕氣。

外出注意蚊蟲 避免食用「發物」防過敏

清明時節蚊蟲多，許芳綺總醫師提醒，到野外踏青和掃墓時最好穿著長袖衣物，或塗抹防蚊液，避免蚊蟲叮咬或接觸到過敏原導致過敏。也要避免食用易引發發炎或加重疾病的「發物」，像是海鮮、羊肉、筍類、香菇等食材，以避免過敏發作。

【延伸閱讀】

中西醫合力推廣健康　帶動減齡風潮

常做這3件事就能達到保健與養生！　用梳子梳頭助長壽

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57353

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

過敏 醫學 血壓

上一則

確診後二到三個月內出現長新冠 14項因素增風險

下一則

七旬老婦足底筋膜炎 「體外震波」對症下藥

延伸閱讀

病向淺中醫

病向淺中醫
免疫力太強也會得病 「這類患者」當心症狀惡化

免疫力太強也會得病 「這類患者」當心症狀惡化
港研設中醫藥專員專局 力求與西醫平起平坐

港研設中醫藥專員專局 力求與西醫平起平坐
中醫：耳貼「這個」降血壓 同時改善失眠

中醫：耳貼「這個」降血壓 同時改善失眠

熱門新聞

山姆尼爾(中)在「侏羅紀公園」演出最為世人熟知。(取材自IMDb)

侏羅紀電影男星罹淋巴癌 醫：一大警示症狀需提高警覺

2023-04-04 05:38
酪梨富含維生素E，具抗氧化功能，可讓皮膚保持彈性，成年女性多吃酪梨，仍可讓胸部充滿彈性。（本報資料照片）

「黑暗榮耀」女星豐胸瘦身三大食物 營養師：這真的好

2023-04-07 17:23
沈鴻元因罹患膽管癌過世。（取材自臉書）

知名電台主持人罹癌發病猝死 醫：小心「隱藏版癌王」

2023-04-08 04:58
因遭到綠膿桿菌汙染而被勒令下架回收的Delsam Pharma眼藥膏。(美聯社)

眼藥水3死8失明悲劇 FDA：印度工廠無法保證無菌

2023-04-04 22:30
圖片來源 ／健康醫療網

免疫力太強也會得病 「這類患者」當心症狀惡化

2023-04-09 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

1篩檢量表測你失智風險 醫提「日常2活動」延緩病程

2023-04-03 01:30

超人氣

更多 >
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了
影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案