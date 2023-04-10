過敏又胃脹氣恐是犯「春睏」 中醫養生調理緩解

圖片來源 ／健康醫療網

春天是萬物復甦、百花齊放的季節，看似能讓人精神百倍，但實際上卻不然，此時，天氣多變，早晚氣溫低、風大，中午卻炎熱如夏天，加上濕氣重，使得許多人的舊疾容易復發，而濕氣影響了身體陽氣的升發，會產生疲憊、嗜睡、精神無法集中、頭悶脹等俗稱「春睏」的情形，此時應注意保暖，避免吹風，方能保持身體的健康。

春養生、調肝氣 少吃酸食、免肝氣旺

奇美醫學 中心中醫部總醫師許芳綺指出，清明節是春天的最後一個月，春天對應到中醫五臟的「肝」，此時人體的陽氣開始升發，人體的新陳代謝變快，正是適合養肝的時節，春季養生以調暢肝氣為主，讓肝氣帶動氣血向上、向外，但也要防止肝氣過旺而血壓 上升、頭痛、易怒、影響脾胃消化功能。

此時要少吃酸的食物以免肝氣過旺，飲食以清淡平和為主，可多吃新鮮蔬菜、蔥、薑、韭菜等。

清明時節濕氣重 易引舊疾、百病發

清明時節氣候乍暖還寒且潮濕，正是風邪與濕邪容易入侵人體的時刻。許芳綺總醫師說明，濕氣會阻礙身體的氣機運行，使得陽氣無法順利上升到頭面而有春睏、頭悶脹等症狀，也會影響腸胃的消化、使得汗皰疹、汗疹容易發作；風邪入侵則容易感冒、引發呼吸道疾病；風邪、濕邪也會影響筋骨，而導致筋骨痠痛、舊傷復痛。

此時應注意保暖，防止風邪入侵；飲食上少喝含糖飲料、少吃甜膩難消化的食物以免妨礙腸胃排除濕氣的能力，並且可藉由運動、吃健脾祛濕的食物，例如四神湯，來排除濕氣。

外出注意蚊蟲 避免食用「發物」防過敏

清明時節蚊蟲多，許芳綺總醫師提醒，到野外踏青和掃墓時最好穿著長袖衣物，或塗抹防蚊液，避免蚊蟲叮咬或接觸到過敏原導致過敏。也要避免食用易引發發炎或加重疾病的「發物」，像是海鮮、羊肉、筍類、香菇等食材，以避免過敏發作。

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