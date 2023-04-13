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高纖飲食傷胃？胃不好不能吃糙米？營養師破解迷思

健康醫療網
糙米的營養包括膳食纖維、蛋白質、維生素B群及礦物質等。（本報資料照片）
糙米的營養包括膳食纖維、蛋白質、維生素B群及礦物質等。（本報資料照片）

許多民眾認為纖維傷胃，胃不好的人應該避免高纖飲食，尤其是太粗的纖維像是糙米、葉菜類的莖部最好不要吃。

但台灣癌症關懷基金會執行長、營養師黃翠華表示，千萬不要認為纖維多傷胃，事實上纖維對胃的排空相當有幫助，民眾一定要改變對纖維的迷思。

「高纖食物傷胃」這樣的觀念是正確的嗎？黃翠華表示，事實上纖維對胃的保護相當重要，纖維能幫助食物與胃液結合，讓胃產生的食糜結構較不堅硬，並更順利的進入小腸做下一步的消化、吸收。

黃翠華指出，千萬不要認為纖維多會傷胃，以紅蘿蔔、青江菜為例，一般都會認為青江菜纖維多、傷胃，但其實半碗青江菜的纖維只有1.3公克，紅蘿蔔的纖維則是2.6公克。

這是因為纖維其實分為「水溶性纖維」與「非水溶性纖維」。水溶性纖維的食物吃起來較軟、嫩；非水溶性纖維的食物吃起來較粗、硬，而紅蘿蔔的纖維組成就是以水溶性纖維為主。因此，除了高纖食物傷胃外，以口感來分辨纖維多寡，也是錯誤觀念之一。

不過，黃翠華提醒，若是胃正處於急性發炎期，確實要先避免高纖食物，等到發炎情況慢慢恢復後，再由水溶性纖維開始攝取。

此外，水果也是很重要的纖維攝取來源，而且有些水果含有豐富的維生素A、C，能強健胃部黏膜、間質組織，網路上流傳「餐前吃水果，吸收才會好」這樣的說法。

但黃翠華指出，胃不好的人不適合餐前吃水果，因為水果含有果糖，糖會刺激胃酸過度分泌，因此，水果建議最好是在餐後吃，而網路上甚至有文章表示「餐後吃水果無法有良好的吸收效果」，這是完全錯誤的觀念，民眾一定要特別注意。

而胃不好的人一定都聽過「不要吃纖維太粗的食物」，尤其糙米、全榖雜糧、葉菜類的葉梗等最好不要吃。黃翠華表示，事實上吃糙米、葉梗導致胃不舒服，並不是纖維的問題，而是習慣的問題，纖維太過粗糙的食物，其實只要在烹飪時稍做處理，並在進食時別囫圇吞棗，就不會對胃造成負擔。

像是蔬菜的葉梗，黃翠華建議，炒菜時可以將葉梗切細，並先放入鍋中拌炒，加點水悶煮1至2分鐘後，再放入蔬菜的葉子一起料理。而雜糧飯、糙米飯，則建議民眾先以熱水浸泡30分鐘後再下去煮，或是煮成雜糧粥、糙米粥也是不錯的選擇。

（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/

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