銀杏防失智？看綠色防近視？各種偏方一次破解

圖片來源 ／健康醫療網

隨著網路科技發達，若民眾遇到疑難雜症，只要關鍵字一搜應有盡有的答案為大家解惑，而網路上充斥著各式各樣的醫療資訊，而這些深植人心的觀念，又都是正確的消息嗎？

銀杏抗血栓氧化 延緩失智 靠醫療

台灣萬芳醫院神經內科黃怡臻醫師表示，據研究指出，銀杏果實或是銀杏葉萃取物，尚未被證實有減緩癡呆及強化記憶力等效用。銀杏葉萃取物雖然可以促進神經細胞增生以及抗血栓、氧化的作用，但是用於認知功能改善和預防退化並沒實質幫助，因此銀杏葉萃取物只能說是保健食品，若病人需要延緩失智症，還是需要借助相關藥物緩解。

醫師建議，預防失智症可以從日常生活做起，飲食上盡少攝取太油膩和糖分的食物，維持規律作息，定期安排休閒活動如，閱讀、繪畫、散步、跳舞，與人社交等習慣，從事可增進腦力的運動，促進大腦血液循環，降低罹患失智症的風險。

想要舒緩眼睛 就要適度「遠眺」

眼科醫師江明璇表示，眼睛和綠色的關聯性，可以從可見光說起，所有電磁波中，波長介於380~750nm之間稱為可見光，人類所看到的彩虹七彩光譜就在這個區間。人眼睛最敏感的波長是555nm，對應到正好是綠色的波段，因此人在看綠色物體時，綠色的光波波長較短，容易對焦，所以睫狀肌和水晶體會處於較為放鬆的狀態。

若要達到舒緩眼睛的效果，「距離」才是更重要的方式，江明璇表示，近處的綠色植物和遠方的天際線，後者可以調解眼睛肌肉到遠端，幫助睫狀肌恢復彈性，因此綠色不全然能舒緩疲勞和預防近視，仍要適時讓眼睛休息搭配遠眺才是護眼的小撇步。

6招愛眼方法 日常生活做起

江明璇分享6招愛眼方法，民眾不妨適度調整原先用眼習慣，愛護眼睛從生活小細節開始做起：

1.用眼30分鐘休息5-10分鐘。

2.適時望向遠方有助於睫狀肌放鬆。

3.增加戶外活動時間之餘，別忘記眼睛也要做好防曬(戴帽子、太陽眼鏡皆可) 。

4.不在暗室滑手機 ；手機/電腦螢幕亮度設定不要過度刺眼或太暗。

5.每年定期至眼科做視力檢查。

6.均衡飲食，正常作息；含葉黃素/玉米黃素的食物，如大部分的深綠色和黃色蔬果(綠花椰菜、菠菜、南瓜、玉米、奇異 果等)。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57327

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