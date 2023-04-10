戒菸不成當心反成癮 專家揭「戒菸輔助藥品副作用」

圖片來源 ／健康醫療網

以前，抽菸曾被當作放鬆心情的嗜好，但是隨著醫學 的發展，人們逐漸發現抽菸的害處遠大於好處！抽菸除了會上癮之外，對於呼吸系統及心血管系統也會造成傷害，甚至可能引發癌症 。

尼古丁替代療法 逐步減量改善戒斷不適

台灣食藥署表示，抽菸的傷害不單是對抽菸者個人，就連身旁吸到二手菸的親友也可能有危害。當一個人長期抽菸，大腦內尼古丁接受器的數量會增加，一旦停止抽菸，此接受器就會釋放出對尼古丁的強烈慾望！想要成功戒菸，除了以物理性方式及靠意志力外，還可借助指示藥品中的「戒菸輔助劑」做為尼古丁替代療法。食藥署說明，這是用逐步減量的方式，降低戒斷時的不適感，以提高戒菸的成功率。

戒菸藥品均含低劑量尼古丁 仍有成癮風險

目前國內核准上市的戒菸輔助藥品包括戒菸口含錠、噴霧及貼片三種類型，主要成分都是低劑量的尼古丁，雖不若香菸對人體造成的危害，但仍有可能因尼古丁產生噁心、嘔吐、消化不良、焦躁、睡眠異常、心悸等副作用，且劑量愈高愈明顯，若使用不當仍有尼古丁成癮之風險。所以使用戒菸輔助劑時，一定要依醫師、藥師或藥劑生的指示，遵照仿單之用法、用量及留意注意事項。

服用戒菸輔助藥品須小心 務必先諮詢醫療人員

食藥署提醒，服用戒菸輔助藥品前應先詢問醫師、藥師或藥劑生。每個療程應只選擇一種戒菸輔助劑，不要同時併用各類產品。對於孕婦或有心血管疾病、胃潰瘍、糖尿病 等病人，應優先選擇非藥物之戒菸方式，若考慮使用戒菸輔助藥品，應先經過醫師評估後再行服用。

此外，藥品中的尼古丁會分布至母乳中，因此哺乳婦女應避免使用，以免影響嬰兒健康。值得注意的是，戒菸產品應妥善保管，尤其是戒菸口含錠的形狀似糖果，很容易被兒童當成糖果誤食，存放時應特別留意。

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