我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍對台軍演 山東艦編隊參加、轟6K掛實彈

「滾滾紅塵」余老闆 港星吳耀漢逝世 享壽83歲

戒菸不成當心反成癮 專家揭「戒菸輔助藥品副作用」

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

以前，抽菸曾被當作放鬆心情的嗜好，但是隨著醫學的發展，人們逐漸發現抽菸的害處遠大於好處！抽菸除了會上癮之外，對於呼吸系統及心血管系統也會造成傷害，甚至可能引發癌症

尼古丁替代療法 逐步減量改善戒斷不適

台灣食藥署表示，抽菸的傷害不單是對抽菸者個人，就連身旁吸到二手菸的親友也可能有危害。當一個人長期抽菸，大腦內尼古丁接受器的數量會增加，一旦停止抽菸，此接受器就會釋放出對尼古丁的強烈慾望！想要成功戒菸，除了以物理性方式及靠意志力外，還可借助指示藥品中的「戒菸輔助劑」做為尼古丁替代療法。食藥署說明，這是用逐步減量的方式，降低戒斷時的不適感，以提高戒菸的成功率。

戒菸藥品均含低劑量尼古丁 仍有成癮風險

目前國內核准上市的戒菸輔助藥品包括戒菸口含錠、噴霧及貼片三種類型，主要成分都是低劑量的尼古丁，雖不若香菸對人體造成的危害，但仍有可能因尼古丁產生噁心、嘔吐、消化不良、焦躁、睡眠異常、心悸等副作用，且劑量愈高愈明顯，若使用不當仍有尼古丁成癮之風險。所以使用戒菸輔助劑時，一定要依醫師、藥師或藥劑生的指示，遵照仿單之用法、用量及留意注意事項。

服用戒菸輔助藥品須小心 務必先諮詢醫療人員

食藥署提醒，服用戒菸輔助藥品前應先詢問醫師、藥師或藥劑生。每個療程應只選擇一種戒菸輔助劑，不要同時併用各類產品。對於孕婦或有心血管疾病、胃潰瘍、糖尿病等病人，應優先選擇非藥物之戒菸方式，若考慮使用戒菸輔助藥品，應先經過醫師評估後再行服用。

此外，藥品中的尼古丁會分布至母乳中，因此哺乳婦女應避免使用，以免影響嬰兒健康。值得注意的是，戒菸產品應妥善保管，尤其是戒菸口含錠的形狀似糖果，很容易被兒童當成糖果誤食，存放時應特別留意。

【延伸閱讀】

加熱菸易釋放高毒性物質！　研究：仍會造成二、三手菸危害

人類非傳染性疾病第五大威脅！　 停留「1環境」當心也會致癌

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57359

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

醫學 癌症 糖尿病

上一則

七旬老婦足底筋膜炎 「體外震波」對症下藥

下一則

6旬婦血壓難控制 就醫發現腎上腺腫瘤作怪

延伸閱讀

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處
林心如「模仿」張雅琴 挨批演技不到位

林心如「模仿」張雅琴 挨批演技不到位
氣溫升山雪融 春遊當心突發洪水

氣溫升山雪融 春遊當心突發洪水
加熱煙無助戒菸 仍然會危害健康

加熱煙無助戒菸 仍然會危害健康

熱門新聞

山姆尼爾(中)在「侏羅紀公園」演出最為世人熟知。(取材自IMDb)

侏羅紀電影男星罹淋巴癌 醫：一大警示症狀需提高警覺

2023-04-04 05:38
酪梨富含維生素E，具抗氧化功能，可讓皮膚保持彈性，成年女性多吃酪梨，仍可讓胸部充滿彈性。（本報資料照片）

「黑暗榮耀」女星豐胸瘦身三大食物 營養師：這真的好

2023-04-07 17:23
沈鴻元因罹患膽管癌過世。（取材自臉書）

知名電台主持人罹癌發病猝死 醫：小心「隱藏版癌王」

2023-04-08 04:58
因遭到綠膿桿菌汙染而被勒令下架回收的Delsam Pharma眼藥膏。(美聯社)

眼藥水3死8失明悲劇 FDA：印度工廠無法保證無菌

2023-04-04 22:30
圖片來源 ／健康醫療網

免疫力太強也會得病 「這類患者」當心症狀惡化

2023-04-09 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

1篩檢量表測你失智風險 醫提「日常2活動」延緩病程

2023-04-03 01:30

超人氣

更多 >
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了
影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案