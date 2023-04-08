換季小心「氣象病」 5指標自我監測 中醫師傳授症狀解方

圖片來源 ／健康醫療網

季節交替時總是容易頭痛、皮膚癢，甚至情緒低落、渾身不對勁？小心可能得了「氣象病」！民眾該如何擊退擾人的氣象病呢？中醫師陳峙嘉表示，除了生活習慣的建立與改變外，調節居家環境的溫度、濕度與空氣品質也很重要。

什麼是氣象病？5指標自我檢視！

所謂的「氣象病」是指因氣溫、濕度、氣壓等氣象因素改變，而導致舊傷口疼痛，或因自律神經失調而出現的身心不適。常見症狀包含頭痛、頭暈、關節 痛、過敏 、氣喘、情緒低落等。

氣象病的症狀大多是一些日常生活會遇到的小毛病，容易被一般人忽略，因此許多人得了氣象病卻沒有察覺，中醫師陳峙嘉便提供以下指標，幫助民眾自我檢測：

季節交替容易皮膚癢或引發皮膚疾病，例如汗皰疹、濕疹 天氣變化較大時容易氣喘、鼻子過敏、流鼻涕、打噴嚏、胸悶、頭暈 陰雨天氣提不起勁或心情低落 天氣熱容易情緒暴躁 每逢下雨就會頭痛

若有以上症狀，或許你就是受氣象病所擾的族群，症狀雖然看似沒有什麼大不了，但實際上卻會大大影響日常生活。

氣象病超擾人怎麼辦？中醫師告訴你

一到換季時節，隱隱發作的頭痛、舊傷疼痛會令人無法集中精神。氣喘、鼻子過敏、頭暈更使人心神不寧，降低工作與讀書效率。除此之外，氣象病還容易使人陷入心情低落、情緒煩悶的情緒。

對於氣象病，中醫師陳峙嘉有一套解方。他建議，民眾除了平時多親近大自然、多做有氧運動、少吃甜食與冷飲外，也可透過調整居家空間的溫度、濕度與清淨度，達到雙管齊下的效果，避免天氣變化所導致的不適感。

中醫師陳峙嘉建議，室內濕度最好維持在50-60%，因為這是最適合人居的環境濕度，如果超過70%，就會感到濕熱，濕度高容易讓人提不起勁，嚴重的話還會引起頭痛、噁心嘔吐等現象。

除了濕度以外，東北季風帶來的霾害加上在地工業發展，人們長期生活在空氣品質不佳的環境，空氣汙染已經是刻不容緩的議題。中醫師陳峙嘉表示，空氣理想品質應落在PM2.5濃度35，濃度若超過35即會對過敏族群產生有感的影響。

此外，隨著都市發展，小套房是現代人常見的住宅型態，在狹小的空間中，若又缺乏空氣對流，容易滯留二氧化碳（CO2）、一氧化碳（CO）、甲醛（HCHO）、房屋灰塵、花粉、細菌、病毒，使人感到疲憊，因此保持室內空氣流通也是很重要的。

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資料來源：健康醫療網

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