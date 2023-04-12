留意早期失智 延緩惡化 減輕未來照顧重擔

雖然年齡越高，好發失智症比率也增加，但不一定年老就會得失智症。（Getty Images）

一名72歲男性退休教師，平時個性溫和有禮，最近家人發現父親容易發怒，會忘記前幾分鐘才講的事情，連跟朋友的約會都沒印象。使用「AD-8極早期失智 症篩檢 量表」評估後，8道題目中了2項，到記憶門診做詳細檢查，發現是失智症初期，聽從醫囑追蹤治療，家人也收集失智照顧資源，減輕未來的照顧重擔。

上了年紀，忘東忘西好像很正常，但如果記憶力衰退到影響生活就要小心。台北榮民總醫院高齡醫學中心主治醫師陳亮宇說，失智症患者的健忘是完全忘記原本要做的事，即使旁人提醒也會否認，或重複講述過去的事、從沒發生過的事。導致異常行為的主因是大腦功能退化，記憶力、思考力、判斷力都處於混亂，造成認知功能障礙。

根據統計，失智症從輕度進入中度、重度、末期，平均病程約8至10年，早期發現並給予藥物與非藥物治療，可以延長到15年左右。

民眾帶長輩就醫第一句話多是「感覺跟以前不一樣」，包括個性、記憶、行為、習慣等，不少患者到院診斷已是失智症輕度或中度。但諸多症狀容易跟老化搞混，民眾在家該如何自我篩檢呢？陳亮宇強調，任何的不一樣都可能是失智症前兆，可填寫「極早期失智症篩檢量表」檢測 ，8道題目只要2題以上答案為「是」，強烈建議就醫接受進階評估，包括抽血、認知功能檢查。一經確診，再安排腦部影像檢查診斷屬於哪一種失智症類型，以及對應照顧方式。

失智症的臨床表現多變，每個人的病情發展隨著腦部退化損傷而不同，妄想、判斷障礙、忘記事情、生活功能不順都是常見的失智表現，有些患者會出現焦慮、情緒挫折、失眠狀況變嚴重等。

除了極早期失智症篩檢量表，也可利用簡易認知功能評估表（SPMSQ）綜合結果，陳亮宇提醒，自己篩檢的分數落差大，應由家屬填答，並依照「過去與現在改變的狀況」為評分標準。許多失智症患者都是身邊親友先發現，熟知早期症狀，可以及早發現治療、及早延緩病情惡化。

65歲長者、有慢性疾病、身體狀況差者都是罹患失智症的高風險族群，家人應多觀察生活習慣是否有異常；若有了明確診斷，特定認知症類型其實有藥物能減緩認知功能衰退。陳亮宇表示，平常應從三高控制、規律運動、戒菸戒酒、人際互動等方面著手，預防勝於治療，年輕時就應好好為健康存本。