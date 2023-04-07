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「缺蛋」也不憂傷 蛋白質攝取更多元

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源／健康醫療網
圖片來源／健康醫療網

日常飲食中主要能被身體所吸收的營養素包含醣類、蛋白質、脂質，這三大營養素不僅提供人體日常活動所需的熱量，更是維持生理機能及運作的主要來源。人體在不同年齡階段各有不同的營養需求，其中蛋白質在嬰幼兒到青少年的成長過程中扮演很重要的角色。目前缺蛋危機下，父母親該從其他食物來源補充蛋白質，讓孩子可以正常發育且健康成長。

補充蛋白質 生長之所需

台灣振興醫院營養治療科營養師陳韻婷指出，蛋白質最主要的幾個功能：

1、促進生長發育：蛋白質可建造新的組織，讓肌肉快速生成，對生長發育階段(如：嬰兒期、兒童期、青春期)尤其重要。

2、修補組織：蛋白質對於已建立的組織，具有修補及調節生理機能的作用，減少運動後的肌肉疲累及流失。

3、維持免疫力：蛋白質可幫助營養素的運輸，構成酵素、激素和抗體等；且血液中的蛋白質，如白蛋白、球蛋白等的構成也需要蛋白質。

4、保護骨骼：骨骼中的膠原蛋白能讓骨頭充滿韌性，不易遭外力破壞，當蛋白質在體內轉換成胺基酸後，更能促進鈣質吸收，協助生長。

蛋白質的攝取 來源很多元

陳韻婷營養師表示，食物中的蛋白質可依其營養價值區分高、低生理價蛋白質，全榖雜糧類及蔬菜類中含有少量低生理價蛋白質，而高生理價蛋白質的食物來源主要包含於豆魚蛋肉類及乳製品類。而動物性的蛋白質來源，像是：蛋品、魚貝海鮮(魚、蝦、蛤蜊、牡蠣、魷魚、透抽等)、各種肉類(雞 、鴨、鵝、豬、牛、羊等)、乳製品(奶類、優酪乳、起司等)；植物性蛋白質來源，可從：黃豆、毛豆、黑豆及其製品(豆腐、豆干、豆皮、豆漿、豆花)等攝取。

日常生活飲食小技巧

陳韻婷營養師建議，可多選擇複合型態種類，如肉包、不含炸物的三明治、漢堡、飯糰等，取代單一麵包、饅頭；飲品選擇豆漿、奶類(鮮奶茶、鮮奶、優酪乳)，取代含一般加奶精的奶茶。此外，避免只攝取單一澱粉種類，如陽春麵一碗，可多搭配滷蛋、豆腐、豆干或嘴邊肉等，增加蛋白質補充；並減少油炸主菜的選擇，可改選烤或滷的。

點心類則可選擇富含蛋白質的飲品，如牛奶、豆奶等，取代汽水、果汁、手搖飲料；或富含蛋白質食物，如茶葉蛋、豆花、優格等，取代糕餅、零食餅乾類。陳韻婷營養師提醒，市售保久乳或保久形式豆奶並非添加防腐劑，而是利用高溫高壓滅菌方式使之可保存於室溫下，故不影響其蛋白質品質。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57369


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蛋白質 肌肉 蔬菜

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