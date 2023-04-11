我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

乳糖不耐症者福音 哈佛飲食法列出替代品

元氣網
對於乳糖不耐症者患者，哈佛飲食法建議喝水、咖啡或茶。（取材自pexels）
對於乳糖不耐症者患者，哈佛飲食法建議喝水、咖啡或茶。（取材自pexels）

哈佛飲食是一種「健康飲食餐盤」，它主張以蔬果為主，再搭配全穀類、蛋白質和健康油脂等食物。相較於美國農業部推薦的MyPlate飲食，哈佛飲食更強調蔬果的攝取量，也建議適量攝取健康的脂肪，例如植物油，避免反式脂肪。哈佛飲食還將牛奶或乳製品的攝取限制在每天1-2份，並建議以水、咖啡或茶等代替牛奶或乳製品，對乳糖不耐症者尤其重要。哈佛飲食可降低心血管疾病、2型糖尿病、高膽固醇和高血壓等疾病風險，也具減肥效果

哈佛飲食是由哈佛公共衛生學院的營養專家和《哈佛健康雜誌》（Harvard Health Publications）編輯所共同提出的一種「健康飲食餐盤」，基本上與美國農業部於2011年6月開發的「MyPlate」內容大致內容差不多，但根據《healthline》分析指出，二者還是有些微不同，主要三個差異如下：

1.哈佛飲食建議蔬菜與水果的比例高於MyPlate。

2.哈佛飲食建議適量的健康脂肪，來源應為植物油，並避免反式脂肪。

3.MyPlate建議每餐吃一份乳製品，但哈佛飲食將牛奶或乳製品限制在每天1-2份，建議以水、咖啡或茶等飲料代替乳製品，並避免含糖飲料。這對乳糖不耐症者是很重要的一項建議。

根據《healthline》訪問俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心註冊營養師Antonette Hardie表示，哈佛飲食結合「MyPlate」與「地中海飲食」，加工食品和飽和脂肪含量低，因此能降低心血管疾病、2型糖尿病、高膽固醇和高血壓等疾病風險，減肥也算是額外的好處。

哈佛飲食內容

以蔬菜和水果為主：占盤子的1/2。以顏色和品種為目標，特別注意馬鈴薯不能算作蔬菜，其對血糖也有不利影響。

選擇全穀物：占盤子的1/4。全粒完整穀物，包括全麥、大麥、麥仁、藜麥、燕麥、糙米，以及用其製作的食物，例如全麥麵食要比白麵包、白米和其他細糧對血糖和胰島素的影響更輕。

蛋白質能量：占盤子的1/4。魚肉、雞肉、豆類、堅果都是健康的蛋白質來源，可以將它們混合製成沙拉，也適合與餐盤中的蔬菜搭配食用。限制紅肉的食用，不吃加工的肉製品，例如醃漬肉和香腸。

健康的植物油：適量。選擇健康的植物油，如橄欖油、芥花籽油、大豆油、玉米油、葵花籽油、花生油等，避免使用含有不健康的反式脂肪。

喝水、咖啡或茶。喝咖啡或茶，加少量或不加糖。有限飲用牛奶和乳製品（每天1-2份）和果汁（每天1小杯）。不喝含糖飲料。

保持活動。經常活動對於控制體重也很重要。

健康飲食餐盤。資料來源╱哈佛大學公共衛生學院
健康飲食餐盤。資料來源╱哈佛大學公共衛生學院

咖啡 蔬菜 牛奶

上一則

乳癌威脅莫輕忽 有家族史應及早篩檢 發現異狀快就醫

延伸閱讀

黑白集／吃豬代替蛋？肉價讓王美花「蛋白質理論」破功

黑白集／吃豬代替蛋？肉價讓王美花「蛋白質理論」破功
Energy帥氣合體他自嘲快累死 TORO嘆舞功不如當年

Energy帥氣合體他自嘲快累死 TORO嘆舞功不如當年
哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞

哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞
美網紅想要好身材 狂吃狗飼料求速增蛋白質

美網紅想要好身材 狂吃狗飼料求速增蛋白質

熱門新聞

山姆尼爾(中)在「侏羅紀公園」演出最為世人熟知。(取材自IMDb)

侏羅紀電影男星罹淋巴癌 醫：一大警示症狀需提高警覺

2023-04-04 05:38
酪梨富含維生素E，具抗氧化功能，可讓皮膚保持彈性，成年女性多吃酪梨，仍可讓胸部充滿彈性。（本報資料照片）

「黑暗榮耀」女星豐胸瘦身三大食物 營養師：這真的好

2023-04-07 17:23
沈鴻元因罹患膽管癌過世。（取材自臉書）

知名電台主持人罹癌發病猝死 醫：小心「隱藏版癌王」

2023-04-08 04:58
圖片來源 ／健康醫療網

免疫力太強也會得病 「這類患者」當心症狀惡化

2023-04-09 01:30
因遭到綠膿桿菌汙染而被勒令下架回收的Delsam Pharma眼藥膏。(美聯社)

眼藥水3死8失明悲劇 FDA：印度工廠無法保證無菌

2023-04-04 22:30
改善駝背可學3種放鬆動作，胸小肌按摩球放鬆。（世界健身提供）

改善駝背學3種放鬆動作 每天10分鐘改善體態

2023-04-10 05:48

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象