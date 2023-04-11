乳糖不耐症者福音 哈佛飲食法列出替代品

對於乳糖不耐症者患者，哈佛飲食法建議喝水、咖啡或茶。（取材自pexels）

哈佛飲食是一種「健康飲食餐盤」，它主張以蔬果為主，再搭配全穀類、蛋白質和健康油脂等食物。相較於美國農業部推薦的MyPlate飲食，哈佛飲食更強調蔬果的攝取量，也建議適量攝取健康的脂肪，例如植物油，避免反式脂肪。哈佛飲食還將牛奶 或乳製品的攝取限制在每天1-2份，並建議以水、咖啡 或茶等代替牛奶或乳製品，對乳糖不耐症者尤其重要。哈佛飲食可降低心血管疾病、2型糖尿病、高膽固醇和高血壓等疾病風險，也具減肥效果

哈佛飲食是由哈佛公共衛生學院的營養專家和《哈佛健康雜誌》（Harvard Health Publications）編輯所共同提出的一種「健康飲食餐盤」，基本上與美國農業部於2011年6月開發的「MyPlate」內容大致內容差不多，但根據《healthline》分析指出，二者還是有些微不同，主要三個差異如下：

1.哈佛飲食建議蔬菜 與水果的比例高於MyPlate。

2.哈佛飲食建議適量的健康脂肪，來源應為植物油，並避免反式脂肪。

3.MyPlate建議每餐吃一份乳製品，但哈佛飲食將牛奶或乳製品限制在每天1-2份，建議以水、咖啡或茶等飲料代替乳製品，並避免含糖飲料。這對乳糖不耐症者是很重要的一項建議。

根據《healthline》訪問俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心註冊營養師Antonette Hardie表示，哈佛飲食結合「MyPlate」與「地中海飲食」，加工食品和飽和脂肪含量低，因此能降低心血管疾病、2型糖尿病、高膽固醇和高血壓等疾病風險，減肥也算是額外的好處。

哈佛飲食內容

以蔬菜和水果為主：占盤子的1/2。以顏色和品種為目標，特別注意馬鈴薯不能算作蔬菜，其對血糖也有不利影響。

選擇全穀物：占盤子的1/4。全粒完整穀物，包括全麥、大麥、麥仁、藜麥、燕麥、糙米，以及用其製作的食物，例如全麥麵食要比白麵包、白米和其他細糧對血糖和胰島素的影響更輕。

蛋白質能量：占盤子的1/4。魚肉、雞肉、豆類、堅果都是健康的蛋白質來源，可以將它們混合製成沙拉，也適合與餐盤中的蔬菜搭配食用。限制紅肉的食用，不吃加工的肉製品，例如醃漬肉和香腸。

健康的植物油：適量。選擇健康的植物油，如橄欖油、芥花籽油、大豆油、玉米油、葵花籽油、花生油等，避免使用含有不健康的反式脂肪。

喝水、咖啡或茶。喝咖啡或茶，加少量或不加糖。有限飲用牛奶和乳製品（每天1-2份）和果汁（每天1小杯）。不喝含糖飲料。