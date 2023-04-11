我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價飆 亞裔去年31%購房者買得起中價屋 低於前年的38%

紀事報揭露信件 傳金山進步派擬徵召丁右立競選市長

醫師養生祕訣 四季洗冷水澡

黃妙雲
黃暉庭醫師返家第一件事，先抱一下紅貴賓狗「阿Doudou（阿豆豆）」。（圖：台安醫院提供）
黃暉庭醫師返家第一件事，先抱一下紅貴賓狗「阿Doudou（阿豆豆）」。（圖：台安醫院提供）

「十幾年來，一年四季我都洗冷水澡。」台灣台安醫院院長黃暉庭有獨特的養生法，他習慣早上出門上班前、睡前各洗一次冷水澡，如果下午打球後，也會洗一次。「即便遇到寒流，也照洗不誤，我不要讓好習慣中斷。」

很怕熱的黃暉庭，在十多年前的夏天，在一次打球後，皮膚出現過敏、乾癢，體溫偏高的他，於是試著洗冷水澡降溫，竟讓他感到身心舒暢，從此開始洗冷水澡至今。

「早上洗冷水澡可以醒腦提振精神，睡前洗則讓我睡得很安穩舒適。」黃暉庭認為，洗冷水澡的好處多，能降低新陳代謝，讓原本急躁的心冷靜下來。冬天若去泡湯，最後必定會「讓身體浸泡在冷泉裡冷卻。」就像家裡養的紅貴賓狗「阿Doudou（阿豆豆）」一樣，夏天曬太陽後，都會跑到石頭上趴一下，讓自己涼爽一下。

年輕時愛運動的他，由於工作忙碌，運動機會變少了，現在只能抽空到醫院附近的公園跑步，或下樓走路，每兩個月打高爾夫球。

黃暉庭很愛吃麻辣鍋，幾乎是「無辣不歡」，就連買外食也會交代「幫我加辣一點」，他還愛買麻辣湯底回家烹煮，加上最愛的豆腐皮、炸豆腐、炸芋頭或牛肉、魚漿、甜不辣、玉米、蔬菜等。

有人問黃暉庭：「腸胃科醫師這麼愛吃辣好嗎？」他笑說，中醫理論吃辣可以健胃整脾，辣椒含有辣椒素、維生素，如果胃健康的人，吃點微辣有益健康，也不影響排泄；但他提醒有腸躁症、腸胃炎、胃潰瘍等問題的人，不適合吃重口味餐點，平常吃飯也要細嚼慢嚥，「很多年輕人吃飯太快，缺乏咀嚼，就容易腹瀉。」

過敏 蔬菜

上一則

乳癌威脅莫輕忽 有家族史應及早篩檢 發現異狀快就醫

延伸閱讀

10種食物、7大生活習慣 讓私密處天然香

10種食物、7大生活習慣 讓私密處天然香
無益還有害？益生菌恐破壞健康者腸道細菌平衡

無益還有害？益生菌恐破壞健康者腸道細菌平衡
便祕、腹瀉好困擾 低FODMAP飲食改善腸躁症

便祕、腹瀉好困擾 低FODMAP飲食改善腸躁症
中年男腸躁症、頻尿多年 竟是弓椎骨折壓到神經

中年男腸躁症、頻尿多年 竟是弓椎骨折壓到神經

熱門新聞

山姆尼爾(中)在「侏羅紀公園」演出最為世人熟知。(取材自IMDb)

侏羅紀電影男星罹淋巴癌 醫：一大警示症狀需提高警覺

2023-04-04 05:38
酪梨富含維生素E，具抗氧化功能，可讓皮膚保持彈性，成年女性多吃酪梨，仍可讓胸部充滿彈性。（本報資料照片）

「黑暗榮耀」女星豐胸瘦身三大食物 營養師：這真的好

2023-04-07 17:23
沈鴻元因罹患膽管癌過世。（取材自臉書）

知名電台主持人罹癌發病猝死 醫：小心「隱藏版癌王」

2023-04-08 04:58
圖片來源 ／健康醫療網

免疫力太強也會得病 「這類患者」當心症狀惡化

2023-04-09 01:30
因遭到綠膿桿菌汙染而被勒令下架回收的Delsam Pharma眼藥膏。(美聯社)

眼藥水3死8失明悲劇 FDA：印度工廠無法保證無菌

2023-04-04 22:30
改善駝背可學3種放鬆動作，胸小肌按摩球放鬆。（世界健身提供）

改善駝背學3種放鬆動作 每天10分鐘改善體態

2023-04-10 05:48

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉

影片瘋傳 對小男孩說「吸我舌頭」引各界撻伐 達賴喇嘛道歉
採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象