醫師養生祕訣 四季洗冷水澡

黃暉庭醫師返家第一件事，先抱一下紅貴賓狗「阿Doudou（阿豆豆）」。（圖：台安醫院提供）

「十幾年來，一年四季我都洗冷水澡。」台灣台安醫院院長黃暉庭有獨特的養生法，他習慣早上出門上班前、睡前各洗一次冷水澡，如果下午打球後，也會洗一次。「即便遇到寒流，也照洗不誤，我不要讓好習慣中斷。」

很怕熱的黃暉庭，在十多年前的夏天，在一次打球後，皮膚出現過敏 、乾癢，體溫偏高的他，於是試著洗冷水澡降溫，竟讓他感到身心舒暢，從此開始洗冷水澡至今。

「早上洗冷水澡可以醒腦提振精神，睡前洗則讓我睡得很安穩舒適。」黃暉庭認為，洗冷水澡的好處多，能降低新陳代謝，讓原本急躁的心冷靜下來。冬天若去泡湯，最後必定會「讓身體浸泡在冷泉裡冷卻。」就像家裡養的紅貴賓狗「阿Doudou（阿豆豆）」一樣，夏天曬太陽後，都會跑到石頭上趴一下，讓自己涼爽一下。

年輕時愛運動的他，由於工作忙碌，運動機會變少了，現在只能抽空到醫院附近的公園跑步，或下樓走路，每兩個月打高爾夫球。

黃暉庭很愛吃麻辣鍋，幾乎是「無辣不歡」，就連買外食也會交代「幫我加辣一點」，他還愛買麻辣湯底回家烹煮，加上最愛的豆腐皮、炸豆腐、炸芋頭或牛肉、魚漿、甜不辣、玉米、蔬菜 等。

有人問黃暉庭：「腸胃科醫師這麼愛吃辣好嗎？」他笑說，中醫理論吃辣可以健胃整脾，辣椒含有辣椒素、維生素，如果胃健康的人，吃點微辣有益健康，也不影響排泄；但他提醒有腸躁症、腸胃炎、胃潰瘍等問題的人，不適合吃重口味餐點，平常吃飯也要細嚼慢嚥，「很多年輕人吃飯太快，缺乏咀嚼，就容易腹瀉。」