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類風濕性關節炎不僅長輩會得 這年齡層更是好發族群

鄒尚謙
類風濕性關節炎患者發作時，甚至無法完成家事，旁人常因「看不出來」，有時無法諒解。（Getty Images）
類風濕性關節炎患者發作時，甚至無法完成家事，旁人常因「看不出來」，有時無法諒解。（Getty Images）

類風濕性關節炎不僅發生在長輩身上，30至50歲的青壯年更是好發族群，且對於生活影響更加劇烈。患者初期易誤以為是媽媽手、肌腱發炎、腕隧道症候群等職業傷害，造成延誤就醫。

台北林口長庚醫院風濕過敏科醫師蔡昀臻表示，全台超過10萬名患者，壯年發病的患者時常因為請假看病，造成職場上的阻礙，希望社會各界可以對病友更加包容。

42歲陳小姐20年前曾發生車禍，原以為只是後遺症導致肌腱炎，但使用了消炎止痛藥半年後未見好轉，進一步檢查後才確診是類風濕性關節炎。陳小姐對烘焙相當喜愛，卻因為疼痛無法打蛋、揉麵團，無奈只能放棄開店夢想。

蔡昀臻指出，許多人以為類風濕性關節炎只發生在長輩，其實好發於30歲至50歲的青壯年，尤其初期症狀易誤認成媽媽手、肌腱發炎、腕隧道症候群等職業傷害，造成延誤就醫，超過八成患者可能在發病前兩年便出現關節損傷、約四成患者十年內日常功能出現障礙。

「病友發病時吃飯拿筷子、湯匙都有困難」。蔡昀臻表示，許多病患類風濕關節炎發作時，非常痛苦，連日常生活的刷牙、扣內衣等自理能力都會無法進行。職場青年更加嚴峻，時常因誤解，被同事誤以為賴床、偷懶、工作態度不佳，也可能肩負家庭經濟壓力，索性隱瞞病情。

根據歐洲風濕病聯盟（EULAR）2022指引，類風濕性關節炎治療達標，須於治療三個月內至少改善五成的疾病活動度、治療六個月內達成緩解以及低疾病活動度；目前治療方式有非類固醇消炎藥、類固醇、疾病調節抗風濕藥物（DMARDs）、生物製劑、口服小分子藥物等。但許多病友對於疾病及治療會出現迷思，認為關節不腫不痛就可以停藥等，讓對抗疾病更加困難。

三總內科部風濕免疫過敏科主治醫師盧俊吉表示，對於許多病友「吃藥吃到怕」，但即使是關節不腫、不痛的時候，關節依然會持續受到破壞，且有些患者還有關節外併發症，切勿自行停藥，建議與醫師討論，須靠定期評估疾病活動度判斷，藥不一定會愈吃愈多。

蔡昀臻表示，當病友被疼痛折磨時，旁人常因「看不出來」，誤以為「無病呻吟」，這些錯誤認知帶給病友更多壓力；發作時甚至無法完成家事，有時連家人也無法諒解。應多體諒、理解病友的痛，給予心理支持。

類風濕性關節炎患者初期易誤以為是媽媽手、肌腱發炎、腕隧道症候群等職業傷害，造成延...
類風濕性關節炎患者初期易誤以為是媽媽手、肌腱發炎、腕隧道症候群等職業傷害，造成延誤就醫。此為示意圖。（取材自ingimage）

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