攝護腺肥大異常頻尿、明顯餘尿感 出現2異常快就醫

年長男性幾乎都有攝護腺肥大問題，年紀愈大症狀愈明顯，甚至嚴重影響生活品質。（本報資料照片）

很多年長男性飽受攝護腺肥大之苦。93歲張先生攝護腺肥大多年，攝護腺增生肥大至約110㏄，以藥物治療效果有限，常因急性尿滯留頻繁就醫，每次均可導出1000㏄以上的尿液，痛苦不已，雖至泌尿科看診後改善生活品質，但平時須透過看護協助導尿，憂心未來看護離台，不知如何是好。

台北書田診所泌尿科主任醫師林儒廷表示，攝護腺肥大會阻塞尿路，常會引起排尿不順、排尿困難、頻尿、夜尿、尿滯留等症狀，也容易併發膀胱結石、輸尿管結石，甚至引起急性尿滯留、腎水腫，嚴重時還可能影響腎功能。提醒男性朋友，若出現異常頻尿、明顯餘尿感等，應盡早就醫檢查。

攝護腺肥大治療方式，林儒廷說，會依患者身體情況與意願、攝護腺大小及臨床症狀做選擇。起初會先使用口服藥物，若治療效果不佳，排尿困難不斷影響日常生活、反覆泌尿道感染或結石、尿滯留、腎水腫等，可考慮選擇傳統電刀、雷射汽化或攝護腺支架放置等治療方式。

年長攝護腺肥大患者常有慢性疾病、心肺、凝血功能不佳問題，往往抗拒手術 。林儒廷指出，近年治療方式日新月異，攝護腺雷射、攝護腺支架放置的風險都較傳統手術低，包括手術時間短、出血量少、無傷口、局部麻醉等，僅攝護腺雷射極少數會有逆行性射精等併發症 。

攝護腺肥大幾乎是每位年長男性都會遇到的問題，年紀愈大症狀愈明顯，甚至嚴重影響生活品質，或因併發症反覆進出醫院。林儒廷表示，若出現異常頻尿、明顯餘尿感等問題時，應及早就醫檢查，與醫師討論找尋適當的治療方式，才能解除尿道阻塞對生活帶來的不適與困擾。