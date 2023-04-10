喉嚨痛、頸部腫脹、吞嚥困難… 恐早期頭頸癌徵兆

口腔黏膜有著豐富的淋巴組織，適合HPV存活，透過口交病毒即可能潛藏其中。 （Getty Images）

喉嚨痛、頸部腫脹、吞嚥困難，許多人都有過類似不適症狀，台灣耳鼻喉頭頸外科醫學 會理事長、台大副院長婁培人提醒，這可能是早期頭頸癌徵兆，近幾年門診發現，男性頭頸癌患者明顯增加，大都與人類乳突病毒（HPV）有關。

以台灣為例，婁培人公布一項最新全台HPV盛行率調查報告，結果發現，近3%受試者口咽驗出HPV病毒，推估全台約有70萬名成年人深陷口咽癌風險。

分析顯示，男性感染率為女性的一倍，年齡分布則可見到兩大高峰，一為20至30歲性生活較活躍的年輕世代，一為50多歲的中年族群。婁培人指出，此狀況與美國類似。

歐美與台灣研究均證實，口咽癌與頭頸癌已取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症 ，婁培人表示，這與愈來愈多女性接種HPV疫苗 有關，絕大部分男性並未接種，增加感染機率。

婁培人說，口腔黏膜有著豐富的淋巴組織，適合HPV存活，透過口交，病毒即可能潛藏其中，感染初期並無症狀，一旦成為口咽癌，早期症狀為頸部腫、喉嚨痛，因類似感冒，易被忽略。

婁培人指出，HPV屬於容易致癌的病毒，除了子宮頸癌、口咽癌之外，長期感染還可能引發頭頸癌、外陰癌、肛門癌、陰道癌，以及與俗稱「菜花」的生殖器疣。