我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍對台軍演 山東艦編隊參加、轟6K掛實彈

「滾滾紅塵」余老闆 港星吳耀漢逝世 享壽83歲

喉嚨痛、頸部腫脹、吞嚥困難… 恐早期頭頸癌徵兆

李樹人
口腔黏膜有著豐富的淋巴組織，適合HPV存活，透過口交病毒即可能潛藏其中。 （Getty Images）
口腔黏膜有著豐富的淋巴組織，適合HPV存活，透過口交病毒即可能潛藏其中。 （Getty Images）

喉嚨痛、頸部腫脹、吞嚥困難，許多人都有過類似不適症狀，台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長、台大副院長婁培人提醒，這可能是早期頭頸癌徵兆，近幾年門診發現，男性頭頸癌患者明顯增加，大都與人類乳突病毒（HPV）有關。

以台灣為例，婁培人公布一項最新全台HPV盛行率調查報告，結果發現，近3%受試者口咽驗出HPV病毒，推估全台約有70萬名成年人深陷口咽癌風險。

分析顯示，男性感染率為女性的一倍，年齡分布則可見到兩大高峰，一為20至30歲性生活較活躍的年輕世代，一為50多歲的中年族群。婁培人指出，此狀況與美國類似。

歐美與台灣研究均證實，口咽癌與頭頸癌已取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症，婁培人表示，這與愈來愈多女性接種HPV疫苗有關，絕大部分男性並未接種，增加感染機率。

婁培人說，口腔黏膜有著豐富的淋巴組織，適合HPV存活，透過口交，病毒即可能潛藏其中，感染初期並無症狀，一旦成為口咽癌，早期症狀為頸部腫、喉嚨痛，因類似感冒，易被忽略。

婁培人指出，HPV屬於容易致癌的病毒，除了子宮頸癌、口咽癌之外，長期感染還可能引發頭頸癌、外陰癌、肛門癌、陰道癌，以及與俗稱「菜花」的生殖器疣。

「男生感染HPV比率高於女性。」婁培人說，男性終其一生感染HPV機率達91.3%，多於女性的84.6%，更應透過疫苗接種，降低感染風險。

醫師指出，口咽癌成因一種是菸酒加檳榔誘發，另一種是人類乳突病毒引起。（記者王昭月...
醫師指出，口咽癌成因一種是菸酒加檳榔誘發，另一種是人類乳突病毒引起。（記者王昭月／攝影）

疫苗 醫學 癌症

上一則

6旬婦血壓難控制 就醫發現腎上腺腫瘤作怪

下一則

攝護腺肥大異常頻尿、明顯餘尿感 出現2異常快就醫

延伸閱讀

頭頸癌術後難動 3招緩解肌肉僵硬

頭頸癌術後難動 3招緩解肌肉僵硬
法拉盛71歲華翁散步遭猛襲頸部 警方追緝男嫌

法拉盛71歲華翁散步遭猛襲頸部 警方追緝男嫌
眼皮、頸部、腋下…5病因 皮膚長小肉芽

眼皮、頸部、腋下…5病因 皮膚長小肉芽
愛立提線無刀口線雕 達到無創美容效果

愛立提線無刀口線雕 達到無創美容效果

熱門新聞

山姆尼爾(中)在「侏羅紀公園」演出最為世人熟知。(取材自IMDb)

侏羅紀電影男星罹淋巴癌 醫：一大警示症狀需提高警覺

2023-04-04 05:38
酪梨富含維生素E，具抗氧化功能，可讓皮膚保持彈性，成年女性多吃酪梨，仍可讓胸部充滿彈性。（本報資料照片）

「黑暗榮耀」女星豐胸瘦身三大食物 營養師：這真的好

2023-04-07 17:23
沈鴻元因罹患膽管癌過世。（取材自臉書）

知名電台主持人罹癌發病猝死 醫：小心「隱藏版癌王」

2023-04-08 04:58
因遭到綠膿桿菌汙染而被勒令下架回收的Delsam Pharma眼藥膏。(美聯社)

眼藥水3死8失明悲劇 FDA：印度工廠無法保證無菌

2023-04-04 22:30
圖片來源 ／健康醫療網

免疫力太強也會得病 「這類患者」當心症狀惡化

2023-04-09 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

1篩檢量表測你失智風險 醫提「日常2活動」延緩病程

2023-04-03 01:30

超人氣

更多 >
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案