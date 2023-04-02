中醫：耳貼「這個」降血壓 同時改善失眠

圖片來源 ／健康醫療網

患有高血壓 的58歲林女士，近一年多來為高血壓及失眠 所苦。經常有頭痛、頭暈及耳鳴的高血壓相關症狀，治療藥物有吃時血壓才會穩定，沒吃又會飆高。伴隨有每天都須躺1小時以上才能睡著且半夜也會常常醒來的失眠症狀。

高血壓合併失眠 相互影響加重症狀

臺北市立聯合醫院中興院區中醫科醫師林在裕指出，患者來就醫確診為「肝陽上亢」症型，經「耳穴貼壓」治療後，血壓偏高的狀況已穩定，而失眠症狀也獲得改善。

林在裕提到，血壓與失眠有著密切相關。高血壓合併失眠患者會因睡眠障礙而加重負面的影響，尤其在晚上失眠後，患者交感神經興奮度增加，可致血壓處於持續升高狀態。另外，失眠也可導致自律神經功能紊亂，患者可能出現煩躁、緊張、焦慮等精神障礙，在此狀態下，小動脈持續收縮，可加劇心血管的損害。總之，合併失眠症可促進高血壓的病程進展，從而使血壓控制難度增加。

「耳穴貼壓」簡單又方便 具鎮靜及安眠作用

林在裕表示，耳穴貼壓法可刺激神經和內分泌系統，對擴張血管具有一定的效果，從而產生舒張血管，降低血壓的療效。耳穴貼壓法亦可讓患者大腦皮質的抑制、興奮趨向平衡，產生鎮靜及安眠的作用，讓患者失眠的狀態也可獲得改善。

耳穴貼壓是一種簡單又方便的保健療法，醫師將耳穴貼壓膠布貼在特定的耳穴上，經過適當的耳穴按摩，即可發揮降壓、助眠療效。每次療程可貼壓2~3天，五個療程後評估療效，療程中可以讓患者隨時隨地親自參與治療。長期服用藥物來治療疾病的確會加重肝、腎的負擔，為了避免藥源性所導致的毒害，選用非藥物療法（如耳穴貼壓療法等），激發身體天然的抗病能力，改善血壓偏高的同時也能讓失眠質量的狀況得以控制。

【延伸閱讀】

不只三高 ！小心高血壓導致「第四高」引發洗腎危機

中醫保健與穴位 穩定血壓常保健康

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57280

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw