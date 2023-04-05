控「三高」別偷懶 日常護心 預防梗塞

若要遠離心血管疾病，最重要的是控制三高。(Getty Images)

心血管疾病 中，最令人擔心的就是心肌梗塞。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗說，心肌梗塞發生原因為體內血脂過高，血管內壁容易形成斑塊，進而阻塞心血管，預防心肌梗塞必須從降低體內膽固醇做起，中醫觀點就是要減少攝取「膏粱厚味」食物，其中「膏粱」是指油脂高，「厚味」則是指味道重，如麻辣鍋、大魚大肉等。

陳潮宗說，飲食應多吃蔬菜、少吃肉，避免動物油脂，素食者也不應吃得太油。此外還需適時紓壓，同時控制糖尿病、高血壓 。他也提醒民眾應定期做運動心電圖檢查，隨時掌握心臟健康。

降血糖 3中藥當茶飲

陳潮宗建議，以中藥保養心血管，可至中藥行購買何首烏3錢入菜，也可將丹參2錢，或川七1錢，或紅花0.5錢，磨成粉加入水中，直接當作茶飲，以降低血糖、膽固醇。

為避免天冷血管收縮，血壓快速飆高，早上起床後，一定要穿件衣服保暖，出門時最好穿上毛衣、背心，並戴帽子、圍圍巾。運動應避免太過激烈的球類運動，而以快走等取代，一旦出現胸悶、冒冷汗、呼吸困難、樓梯爬不上去等情形，務必盡速就醫，若已有三高 、心血管疾病病史等高危險族群，必須提高警覺。

台灣高血壓學會名譽理事長王宗道說，若要遠離心血管疾病，最重要的是控制三高，包括血壓、血脂及血糖。

許多民眾可能透過藥物、飲食、運動等控制三高，卻常忽略三高的標準值，特別是已有心血管疾病患者，一定要知道檢驗數字為何，才能了解控制三高的目標，評估目前控制成效如何，或距離標準值還差多遠，並在醫師建議下改進。

量血壓 掌握「722」原則

一般來說，若已有心血管疾病患者，血壓應控制在舒張壓130毫米汞柱以下、收縮壓80毫米汞柱以下；血脂則要注意壞膽固醇控制在70mg/dl以下；血糖的糖化血色素為6.5%以下。可是許多患者沒有重視檢測數字的目標，「這樣是不對的」，因控制三高對預防心血管疾病或避免再發最有效果，控制得當不只可以阻止血管阻塞，甚至可讓阻塞血管斑塊慢慢減少，恢復健康。

最近天冷，門診發現高達70%回診患者的血壓都有偏高情形，有時還需要增加藥量控制血壓，他建議高血壓病人務必按時服藥，同時做好「722」量血壓原則，「7」是連續七天量測、「2」為早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」是每次測量應量兩遍，兩者間隔一分鐘，再取平均值，隨時監控血壓。

王宗道說，控制三高時，一定要血壓、血糖、血脂監測數字達標，當數字達標後，血管內斑塊才會開始減少或停止增加。除控制三高外，也一定要控制體重、戒菸，遠離心血管疾病致病因素。

降血脂 白肉取代紅肉

從營養觀點來說，預防心血管疾病，最重要的是避免血脂過高。

新光醫院營養師高郁雯說，避免血脂過高，飲食應多攝取新鮮蔬菜，每天應吃3到5小盤的新鮮蔬菜，其生重是100公克，燙熟後一份約飯碗小半碗左右。此外，膳食纖維也十分重要，建議三餐中有一餐的澱粉來源，用糙米飯、五穀米等全穀雜糧類取代白飯，有助降低及穩定血脂。

高郁雯表示，烹調用油建議使用植物油，每種植物油的脂肪酸都不相同，建議可以更換使用，攝取不同營養素。肉類方面，因牛肉、豬肉等紅肉的飽和脂肪酸，相較雞肉、魚肉等白肉來得高，建議以白肉為主，即便要吃紅肉，也應選擇油花比較少的瘦肉為主，不可吃肥肉，藉由持之以恆的飲食習慣降低血脂。

少吃精緻糖類

血糖、血壓高也會增加心血管疾病風險，高郁雯說，控制血糖應少吃蛋糕等精製糖類。糖類攝取量為每天總熱量約10%，如成年男性一天所需熱量為2000大卡，精製糖類熱量為200大卡，採用4大卡熱量為一克糖換算，一天糖類攝取上限為50公克；成年女性一天熱量約1500大卡，精製糖類攝取上限為37.5公克，若三餐中有糖醋醬或韓式鹹甜醬等佐醬，蛋糕等精緻糖類需降低比例。

而控制血壓應避免吃蜜餞、罐頭等醃漬類食品，外食湯類也應少喝。