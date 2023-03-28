協助長輩移位 治療師教「2原則」 防照顧者腰扭傷

照顧者正確的轉移位技巧除了掌握腰要直、膝要彎、腳要開三大要素，善用輔具更能事半功倍。（本報資料照片）

一名45歲女性照顧者在協助家人下床、起身移動到輪椅時，因彎腰施力不當，不小心失去了重心，但為了保護行動不便的長輩，不僅自己閃到腰，兩個人也一起摔倒受傷。

協助移動長輩好吃力，每天都要重複從床上起身坐到輪椅上、移到廁所或餐桌、客廳沙發，甚至是坐上車出門，一連串從躺到走的動作稱為「轉移位」。

台灣職能治療師黃上育說，常見照顧者用「徒手搬運」直接抱起，這樣的方式非常耗費力氣，拉扯搬抬也很容易使雙方都受傷，把握「別用蠻力、善用輔具」二大原則，使用正確技巧，才能讓長輩感到舒適，並刺激四肢活動。

安全轉移 腰直、膝彎、腳開

正確的轉移位技巧除了掌握腰要直、膝要彎、腳要開三大要素，善用輔具更能事半功倍，一方面減輕照顧者負擔，一方面增加被照顧者的安全。

黃上育分享，看過太多傳統徒手使力法，結果雙雙慘跌的個案；還有照顧者習慣兩手拉抬對方褲頭或尿布，長輩覺得不舒服而抗拒起身。長期臥床、久坐不活動，肌肉 就會快速減少，伴隨生活功能的退化，導致臥床、失能更嚴重。

黃上育強調，每一次轉移位都是復健機會，可增加長輩的活動量，包括刺激認知、訓練肌肉、緩和情緒等，即使是腳尖輕踩在地上，也能提供腳底不同的觸覺感知。除了脊髓損傷者、腳無力的年長者、腦中風 病患、巴金森病友，失智 病人的定向感受損，都可能連帶發生跌倒的危險，有時明明是前方很近的距離卻移動不了，照顧者應學習適當的轉移位技巧，避免因錯誤姿勢受傷。

善用輔具 安全又省力

錯誤的轉移位方式常會造成照顧者手部肌腱拉傷、腰椎受傷，以及長輩一起跌倒的立即性傷害，選擇適合的輔具可以安全又省力進行移位。

轉移位技巧也要針對長輩身體能力，例如尚有行走能力或下肢支撐能力較差者，可穿戴移位腰帶，照顧者用手扶持提把，提供穩定與舒適性。偏癱者可使用移位板，「搬滑」至其他位置，力氣小的女性照顧者也能輕鬆完成。

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