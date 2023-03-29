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糖尿病友控血糖不只看數值 還要防共病

（林琮恩）
糖尿病患若血糖控制不佳，會導致多重器官病變。示意圖。(歐新社)
糖尿病患若血糖控制不佳，會導致多重器官病變。示意圖。(歐新社)

全球罹患糖尿病人口愈來愈多，聯合報健康事業部與腎臟病防治基金會日前舉辦「高血糖困擾你？掌握飲食原則，成功逆轉腎！」講座，與會的台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長黃尚志指出，糖尿病共病眾多，高達四成的糖尿病患者同時患有腎臟病變。他直言，糖尿病患者控糖的共同目標不應只為「數字好看」，而是減少併發症，避免降低生活品質。

●生活習慣差 血糖難控制

黃尚志說，在糖尿病四大類別中，第二型糖尿病的患者人數最多，主要發病的原因是胰島素阻抗性增加，加上生活習慣不當，如：缺乏運動、嗜吃甜食、飲酒、抽菸等，長久以往，也會造成胰島素分泌不足，血糖更難控制；第二型糖尿病的高危險群包括高齡長者、具有家族史者、高血壓等心血管疾病患者、曾罹患妊娠性糖尿病的患者等。

以台灣為例，根據國健署定義，糖尿病的診斷標準包括糖化血色素≧6.5%；空腹血糖值≧126mg/dL；飯後血糖值≧200mg/dL。黃尚志強調，雖然正常人的糖化血色素落在4-5.6%，但糖尿病患因胰島素阻抗性問題，不必追求和常人相同的數值，只要控制在6-7%即可。

●最麻煩的病 致多器官病變

黃尚志表示，糖尿病患若血糖控制不佳，會導致多重器官病變，包括中風、心肌梗塞、感染、腎衰竭、截肢等狀況，都有可能發生，不僅讓患者生活品質下降，也可能連帶導致患者預期壽命變短，「所以糖尿病是很麻煩的疾病。」他也指出，除了控制血糖要花費醫療成本，眾多共病也會增加社會負擔。

「糖尿病患裡面，很多人有腎病變。」黃尚志說，有統計指出，糖尿病腎病變的盛行率約為18%，或許有所低估，實際盛行率可能高達四成。他表示，糖尿病腎病變長期下來會導致尿毒症，若不介入處置，最終需要面臨洗腎或換腎，才能維持生命，「最好的方法是好好控制，不要讓腎病變發生。」

●腎功能好壞 可檢查尿液

糖尿病腎病變主要症狀包括水腫、泡泡尿、高血壓、貧血和倦怠。黃尚志表示，腎功能的好壞，可以透過尿液檢查評估，檢測尿蛋白與肌酸酐等數值，再以肌酸酐為基礎，加入年齡、性別的資訊，可透過公式算出患者的「腎絲球過濾率（eGFR）」。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院腎臟專科營養師黃泰傑建議，糖尿病患要對飲食分類有所掌握，在六大飲食分類中，水果類、全穀根莖類、低脂乳品類是容易導致血糖上升的類別，攝取時需要注意。

此外，烹調方式也會影響飯後升糖的速率，他舉例，如蜜汁、勾芡等，就可能造成血糖提升速度增加。

●控制好血壓 留意蛋白質

過去多認為「少量多餐」能夠幫助減肥，黃泰傑指出，有研究顯示，「定時定量」比起少量多餐，更能幫助控制血糖，建議民眾在正餐時間均衡飲食，減少在下午茶、消夜等非正常時間攝取熱量。此外，他說明，也有研究顯示，「有吃早餐」的患者比起「不吃早餐」的患者，飯後血糖更加平穩。

黃泰傑表示，糖尿病腎病變患者的飲食，需要把握「控制好血壓」、「控制好血脂」、「避免攝取過多蛋白質」三大原則。他表示，控制血壓的飲食原則，主要是減少鹽分攝取，建議民眾可用天然辛香料，或適時運用酸味，減少鹽分攝取，同時增加食欲。

黃泰傑強調，糖尿病腎病變患者要注意蛋白質攝取量，吃太多蛋白質會導致腎絲球壓力增加，長期以來可能造成腎功能衰退。他鼓勵患者以植物性蛋白質取代動物性蛋白質；半盒嫩豆腐約等於三指的家禽、家畜肉類，係一份蛋白質份量，建議男性一天5-6份，女性一天4-5份，特殊疾病患者的豆魚蛋肉類份量，則可諮詢醫師、營養師進行調整。

糖尿病 血糖 蛋白質

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