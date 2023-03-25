長者半年沒剪腳趾甲 受傷恐惡化成蜂窩性組織炎

如果幫老人家剪腳趾甲真有困難，應交由專業人士定時修剪。（本報資料照片）

許多老人家因體力衰退、行動不便，日常生活處處受限，連簡單的剪腳趾甲都無法做到，怎麼辦？醫師表示，老人家腳趾甲往往偏厚且變形，最好是請專業人士修剪較安全，剪之前先用溫水浸泡，讓腳趾甲變軟，剪的時候一定要注意避免受傷，慎防細菌感染，進而惡化為蜂窩性組織炎。

行動不便 長輩放棄修剪

台灣國泰醫院老人醫學 科主任黃柏堯說，老人家常因行動不便、身體不靈活或長期臥床，而放棄修剪腳趾甲，使得腳趾甲又硬又厚；且高達80%以上合併黴菌感染，導致腳趾甲增生快速，增加厚度又變形，甚至還會往甲溝內生長，增加修剪難度。建議老人家修剪腳趾甲前，先觀察腳趾甲有無黴菌感染或未癒合的傷口，若有傷口不應讓其持續惡化，修剪時應一併治療。

患甲溝炎 臥床長者常見

黃柏堯指出，臨床上看到不少70歲的老人家，因長期臥床或行動不便，超過半年以上都沒有剪腳趾甲，造成趾甲過長引起甲溝炎。又因老人家傷口癒合速度慢延誤治療，造成蜂窩性組織炎，就醫時，甲溝處已出現紅腫、疼痛等情形，尤其臥床長者最常見。但是不定期修剪，只會愈來愈難剪，許多老人家最後就放棄剪腳趾甲了。

皮膚科醫師趙昭明說，老人家剪腳趾甲確實相當不便，常因視力不佳無法看清楚、對準焦距，或腰彎不下去、手抖，而剪得太深引起甲溝炎，或剪到肉造成傷口出血，如此將增加細菌感染的風險。如果修剪受傷時，建議可以先塗抹創傷藥膏，但若紅腫疼痛等發炎症狀持續惡化、範圍擴大，或傷口一直沒有癒合，應速就醫治療。

年長糖友 浸泡冷水再剪

「如果腳趾甲太厚難以修剪，雙腳可以先泡溫水，讓腳趾甲變軟。」黃柏堯強調，用溫水泡腳時，水溫應維持在30到35℃，不宜過燙，以防皮膚燙傷，也可以在洗澡後，腳趾甲變軟再剪，如果擔心老人家燙傷，用一般冷水浸泡即可，不需要使用熱水。剪腳趾甲時，針對太厚的趾甲應用銼刀磨薄，再使用剪刀處開口較大的專門趾甲剪，以便修剪且降低剪到肉的風險。

特別是糖尿病 老人家，修剪腳趾甲時，一定要多加注意，黃柏堯及趙昭明指出，患有糖尿病的老人家身體機能、末梢神經反應退化，對於高溫 、疼痛等感知降低，容易燙傷卻不自知，用冷水浸泡即可；若不小心燙傷或剪出傷口、出血都不容易癒合，一旦變為慢性傷口，恐引發蜂窩性組織炎，必須提高警覺。

黴菌感染 及早對症下藥

老人家腳趾甲太長，穿鞋子時走路時，可能因為擠壓出現異物感、疼痛感而影響走路功能，如果愈疼痛愈不想走，會使身體活動力下降，加速退化，黃柏堯提醒，家中有70歲以上長輩的子女，應多注意長輩的腳趾甲有無過長，如果幫老人家剪腳趾甲真有困難，應交由專業人士定時修剪，若腳趾甲因黴菌感染出現灰指甲也應加以治療。