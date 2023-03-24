眼皮、頸部、腋下…5病因 皮膚長小肉芽

扁平疣也是一種肉芽，感染人類乳突病毒所致，平時應避免接觸健身房的公共用品。（Getty Images）

許多人的眼皮、頸部、腋下等皮膚皺摺處，常會莫名的出現小肉芽，不僅有礙美觀，也會擔心是否身體發生病變，令人困擾。其實，多數小肉芽不用太擔心，除非肉芽持續變大或流血，就要特別留意。

1.軟性纖維瘤 好發於女性

皮膚小肉芽俗稱「息肉」，正式學名是「軟性纖維瘤」，為皮膚表皮與真皮層間出現纖維組織增生，所形成的良性肉芽，好發於女性，多為後天才會生長。治療多利用電燒、雷射等方式，但有可能復發，因此應及早預防改善。

國泰醫院暨內湖國泰診所皮膚科主治醫師羅陽指出，小肉芽好發於體型肥胖 及糖尿病 患者，這類族群體內會出現胰島素阻抗，血液中胰島素濃度高，會影響皮膚生長因子而長出小肉芽，發生機率比一般人高，其他包括家族史或體質因素等。

此外，女性在懷孕期間，小肉芽生長也會變多，可能與懷孕時體內荷爾蒙變化有關。

台灣皮膚科醫學會發言人、長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，常見許多人的頸部、腋下、腹股溝、女性胸部下緣、眼皮周圍等皮膚皺摺處，因為長時間摩擦而出現小肉芽。建議應避免肥胖，平時少吃高油高糖飲食、多運動，糖尿病患者應按時服藥控制病情。

治療：電燒、雷射可去除

皮膚小肉芽依不同病因，將採用不同治療方式。黃毓惠及羅陽說，軟性纖維瘤可採電燒、雷射方式去除。如果纖維瘤體積約0.1至0.2公分，也可以攝氏零下196度的液態氮冷凍治療，但顆粒較大時，冷凍治療無法達到治療效果。

2.汗管瘤

不過，身上出現肉芽也可能不是軟性纖維瘤。羅陽說，如果眼眶周遭或下眼瞼出現偏膚色或透明色的肉芽，則是汗管瘤，為真皮層汗管組織增生所致，建議不要擠眼眶四周的痘痘，勿過度塗抹含水楊酸等酸性成分的藥劑，以防眼眶周遭皮膚受傷。

治療：二氧化碳等雷射治療

3.粟粒腫

粟粒腫常被誤以為是白色粉刺，因皮脂腺油脂代謝異常，或眼眶四周皮膚曾受傷、過度摩擦，形成小肉芽。

治療：粟粒腫小顆時，可用手擠出或雷射治療

4.老人斑

俗稱「老人斑」的脂漏性角化也會長出肉芽，隨著年齡增長，皮膚容易出現凸起的角化組織，此類肉芽為全身皮膚都可能會長，生成原因與體質、日曬接觸紫外線等有關，好發於臉部、頸部，容易與軟性纖維瘤混淆，建議要多注意防曬，降低臉部、頸部、手臂長出老人斑的機會。

治療：液態氮冷凍治療

5.扁平疣

扁平疣也是一種肉芽，感染人類乳突病毒所致，天生免疫力不佳、有自體免疫疾病、重大傷病等患者容易發生，症狀為扁扁的小顆粒，好發於兩側太陽穴、額頭等，平時應避免接觸健身房的公共用品，如毛巾、枕頭，以及共用的美容儀器等，多注意個人衛生避免感染。

●組織疼痛、流血 應盡速就醫

如果皮膚增生組織是硬硬的角化組織，或短期內數目增加很多，羅陽說，應懷疑可能是身體出現警訊，若出現疼痛、流血、顏色變黑或腫痛等症狀，應盡速就醫檢查，可能是基底細胞癌等異常組織。

若非好發部位出現肉芽，當有癌症 病史或家族史等患者應要檢查，慎防是癌症轉移症狀，須經醫師診斷找出真正病因。