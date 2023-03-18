霸凌不只加害、受害者 4類角色「黑暗榮耀」全呈現

(取材自健康醫療網)

韓劇「黑暗榮耀」講述女主角受到校園霸凌 後，計畫向加害者復仇的故事。但霸凌不只有加害者、受害者，臺北榮總兒童青少年精神科主任陳牧宏表示，霸凌是相當複雜的一件事，背後有4組人，這些孩子長大後狀況都不是很好。

參與霸凌場域的這4組人，「黑暗榮耀」全都呈現出來，而女主角文同珢屬於哪一類型？在現實生活中，這些孩子長大後會受到校園暴力、霸凌事件多大的影響？陳牧宏主任告訴你。

場域參與角色分4類 從精神醫學 分析霸凌者

霸凌的場域不只有加害者、受害者，陳牧宏主任表示，背後其實有霸凌者（Bully）、受害者（victim）、霸凌－受害者（Bully-victim）、旁觀者。

「霸凌者」中有所謂的「天生的霸凌者」，陳牧宏主任指出，研究表示，霸凌有一部份的「基因」因素存在，這群人就是天生的霸凌者，也是我們常說「冷血（cold blood）」的一群人，但他們在整個人類族群的佔比大概不會超過1%，是非常少數的一群人。

（圖／翻攝自Netflix kr IG ）

「黑暗榮耀」中的朴涎鎮，拿著電棒捲燙人，對自己的霸凌、暴力行為沒有一絲後悔，甚至樂在其中，臉上掛著的笑容更是讓許多觀眾頭皮發麻，印象深刻。

陳牧宏主任表示，通常對「施虐」這件事享受其中的人，就比較屬於冷血（cold blood）的人，他們享受虐待別人、動物，霸凌、暴力行為還會越來越嚴重，而這群人若是從小到大沒有受到嚴格的教育、約束，長大便會成為法律犯罪者。

其中，這群人還有一部分是「病態性人格（psychopath）」，陳牧宏主任提到，病態性人格在暴力行為後幾乎完全不會感到後悔，甚至會感到開心、喜悅，這群人沒有病識感，不會來求醫，以目前的精神醫學也沒有任何藥物可以治療。

受害者、霸凌－受害者 女主角是哪一個？

而「受害者」深陷在反覆的暴力、霸凌中，進入到慢性、高度壓力的狀態下，生理、心裡都會受到很嚴重的影響。陳牧宏主任表示，根據國外研究，成長到青壯年時，霸凌者在健康上的影響最少，因為他們沒有壓力，但受害者有，而且會產生生理、心理的全面影響。

其中，霸凌－受害者（Bully-victim）在健康的負面影響上是最深的，陳牧宏主任提到，所謂的霸凌－受害者（Bully-victim）是指他曾經是受害者，但後來卻成為霸凌者，霸凌他人。

根據研究，不論在健康、財富、人際關係上，霸凌－受害者受到的負面影響都是最深的，是狀況最不好的一群人，而受害者受到的負面影響則是僅次於霸凌－受害者。

陳牧宏主任表示，霸凌－受害者（Bully-victim）在霸凌行為後會感到自責、難受，因此產生壓力，進而影響到生理、心理狀態，他們雖然也有可能會犯法，但比例並沒有像霸凌者這麼高。

（圖／翻攝自Netflixkr IG ）

而劇中女主角文同珢就是屬於「霸凌－受害者」，受到的負面影響高於霸凌者。陳牧宏主任指出，以報仇的方式面對霸凌，受害者又會重新回到霸凌的迴圈中，成為霸凌－受害者，這是最辛苦的狀態。

陳牧宏主任表示，不論是受害者或霸凌者都需要「關懷」，關懷受害者，是為了減少他們因霸凌而產生的長久壓力狀態，關懷霸凌者，則是為了減少未來犯罪的風險。

旁觀者也會受霸凌影響 與霸凌－受害者相似

而霸凌的場域中也有旁觀者，他們也有可能會受傷、內疚，陳牧宏主任指出，關於旁觀者的研究其實非常的少，受到霸凌的影響狀況大概比較類似霸凌－受害者（Bully-victim），也是相當辛苦的一群人。

由於旁觀者未出手制止霸凌，就像在默認、支持霸凌者的行為，當受害者真的出了什麼事，旁觀者會有「當初自己為什麼沒有站出來」的愧疚感，「黑暗榮耀」劇中的金京蘭大概就是旁觀者最好的寫照。

（圖／翻攝自Netflix）

而女主角文同珢也是，劇中她說到「當昭熙被欺負時，我是旁觀者，之後我變成受害者，而現在我試著成為加害者，雖然有點晚了，但我不打算再旁觀了」

面對校園暴力、霸凌事件時，許多人會選擇當旁觀者、保持「中立」，陳牧宏主任表示：「有些事是不能中立的，當然選擇旁觀也不是你故意的，因為你有你的懦弱，你有你的害怕，你有你的自責，但在某些議題上你不能選擇沉默」。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57145

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