便祕、腹瀉好困擾 低FODMAP飲食改善腸躁症
大腸激躁症的患者愈來愈多，為改善脹氣、腹痛、便祕、腹瀉等症狀，近年「低FODMAP飲食」在國內外備受關注。研究人員發現，當患者遵循「低FODMAP」飲食時，多數人的症狀會獲得緩解。
FODMAP是什麼？
FODMAP指的是飲食中一群腸道難以消化、容易發酵的短鏈碳水化合物，會在腸道內產生大量氣體，造成腹脹、腹痛等。FODMAP一詞由澳洲蒙納許大學（Monash University）研究人員所創造，來自以下單詞的首字母縮寫：Fermentable、Oligosaccharides、Disaccharides、Monosaccharides And Polyols。
● 可發酵物（Fermentable）
無法被消化的碳水化合物，被腸道菌發酵而產生大量氣體。
● 寡醣（Oligosaccharides）
果寡糖和乳果醣。存在於某些蔬果、豆類、穀類、堅果等。
● 雙醣（Disaccharides）
乳糖。存在於多數乳製品。
● 單醣（Monosaccharides）
果糖。存在於多數水果、部分蔬菜與甜味劑。
● 多元醇（Polyols）
山梨糖醇、甘露糖醇、木糖醇。存在於某些蔬果、人工甜味劑。
這群FODMAP食物，除了與腸道菌交互作用並釋放氣體，它們還具有可滲透性，會增加糞便的含水量，這類氣體和液體會導致大腸激躁症各種症狀：脹氣、疼痛、便祕、腹瀉。
什麼是低FODMAP飲食？
低FODMAP飲食可分成三階段進行：
1.排除期（elimination）
開始進行低FODMAP飲食的四到六周，需避免食用任何高FODMAP食物。
2.重新加入期（reintroduction）
上述排除期階段結束後，腸道症狀會慢慢減輕，再逐漸將每種FODMAP食物重新加入日常飲食中，必須一樣一樣、從少量食物開始進行，以免引起嚴重症狀。藉此可查明哪類FODMAP食物對自己影響最大，並非每種FODMAP食物都會觸發腸躁症狀。
3.維持期（Maintenance）
找出自己的地雷食物後，盡可能維持飲食正常，均衡攝取六大類食物，但避免或少吃會引起自己腸道不適的高FODMAP食物。
營養師提醒這種飲食不適合長期使用。許多高FODMAP食物是營養價值高、對身體有益的食物，其中很多是益生元，可以維持腸道菌叢的健康平衡。因此，飲食中的「重新加入期」對食物的重新測試非常重要，可以找出自己的地雷食物，避免症狀再次出現、又能維持食物的多樣性。
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