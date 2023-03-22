便祕、腹瀉好困擾 低FODMAP飲食改善腸躁症

研究發現，大腸激躁症患者遵循「低FODMAP」飲食時，多數人的症狀會獲得緩解。此為示意圖。（本報資料照片）

大腸激躁症的患者愈來愈多，為改善脹氣、腹痛、便祕 、腹瀉等症狀，近年「低FODMAP飲食」在國內外備受關注。研究人員發現，當患者遵循「低FODMAP」飲食時，多數人的症狀會獲得緩解。

FODMAP是什麼？

FODMAP指的是飲食中一群腸道難以消化、容易發酵的短鏈碳水化合物，會在腸道內產生大量氣體，造成腹脹、腹痛等。FODMAP一詞由澳洲 蒙納許大學（Monash University）研究人員所創造，來自以下單詞的首字母 縮寫：Fermentable、Oligosaccharides、Disaccharides、Monosaccharides And Polyols。

● 可發酵物（Fermentable）

無法被消化的碳水化合物，被腸道菌發酵而產生大量氣體。

● 寡醣（Oligosaccharides）

果寡糖和乳果醣。存在於某些蔬果、豆類、穀類、堅果等。

● 雙醣（Disaccharides）

乳糖。存在於多數乳製品。

● 單醣（Monosaccharides）

果糖。存在於多數水果、部分蔬菜與甜味劑。

● 多元醇（Polyols）

山梨糖醇、甘露糖醇、木糖醇。存在於某些蔬果、人工甜味劑。

這群FODMAP食物，除了與腸道菌交互作用並釋放氣體，它們還具有可滲透性，會增加糞便的含水量，這類氣體和液體會導致大腸激躁症各種症狀：脹氣、疼痛、便祕、腹瀉。

什麼是低FODMAP飲食？

低FODMAP飲食可分成三階段進行：

1.排除期（elimination）

開始進行低FODMAP飲食的四到六周，需避免食用任何高FODMAP食物。

2.重新加入期（reintroduction）

上述排除期階段結束後，腸道症狀會慢慢減輕，再逐漸將每種FODMAP食物重新加入日常飲食中，必須一樣一樣、從少量食物開始進行，以免引起嚴重症狀。藉此可查明哪類FODMAP食物對自己影響最大，並非每種FODMAP食物都會觸發腸躁症狀。

3.維持期（Maintenance）

找出自己的地雷食物後，盡可能維持飲食正常，均衡攝取六大類食物，但避免或少吃會引起自己腸道不適的高FODMAP食物。