增加幸福感 6招刺激多巴胺分泌

做瑜伽、運動、冥想或從事感興趣的嗜好，都能給自己帶來幸福感。（路透）

多巴胺（dopamine）是一種大腦神經的傳導物質，當我們從事身體所需的特定活動時，大腦就會釋放多巴胺，讓你感到愉悅，這是為了鼓勵你多進行這項活動，被稱為「獎勵機制」。

雖然這種獎勵機制對人類的生存很重要，但隨著人類進化，一些不良行為也會導致大腦釋放多巴胺。「當神經學家談論多巴胺時，我們會想到成癮，因為它是一種成癮的驅動因素。」德州 大學奧斯汀分校的神經科學和精神病學副教授Hitoshi Morikawa博士說，這種荷爾蒙會讓你想重複某些行為，讓它們變成習慣，無論這些行為是否健康，例如濫用藥物和成癮。

雖然刺激多巴胺分泌並無法治癒疾病，但了解多巴胺會在什麼情況釋放、對情緒有所提升，帶來幸福感，也會對自己有幫助。多數人知道運動可以增加多巴胺分泌，但其實還有其他非常生活化的方式。

1.進食

我們的祖先知道食物是生存必須，部分原因是多巴胺刺激了獎勵感應器，時至今日依然如此。俄亥俄州 立大學韋克斯納醫學 中心神經疼痛科主任Kiran F. Rajneesh博士說，「任何具有進化保護作用，且有利福祉與生存的活動都會刺激大腦釋放多巴胺。」飲食就屬於這一類。

一些研究甚至指出，進食過程會讓多巴胺釋放兩次，第一次是在食物進入口中時，第二次是在食物進入胃中時。

2.喝水

回想一下，當你感到口乾舌燥時，一杯水無疑是一種對身體的獎勵，難怪會觸發多巴胺分泌。但Hitoshi Morikawa博士說，並非任何時候喝水，大腦都會釋放多巴胺，而是在身體對水的渴求非常強烈時，例如辛苦的運動鍛鍊後，或炎熱的夏天感到極度口渴時。

3.受到讚美表揚

讚美、表揚孩子的良好行為，會觸發孩子腦中多巴胺釋放，讚美寵物也有同樣的效果。Rajneesh博士說，多巴胺釋放的良好感覺，會強化他們的良好行為。當成年人受到讚美時也是如此，因此，適時給予身邊的人讚美、道賀，效果比你想像的更好。這對於多巴胺水平較低而罹患某些病症的人尤其重要，例如注意力不足過動症（ADHD）。

4.玩電玩遊戲(Video Games)

Hitoshi Morikawa博士指出，許多研究已證實，玩電玩遊戲會導致某些人的大腦釋放多巴胺。「當多巴胺水平提高時，你真的會沉迷於某些活動。」雖然這本身並不是一件壞事，但如果過度沉迷於遊戲而荒廢課業、影響正常生活，人生反而會變得消極。

5.性愛

在進化過程中，多巴胺系統的發展是為了促進物種的生存和維持。換句話說，「性愛」帶來的感覺如此誘人，其實與本能相關。我們的大腦天生就知道，性對生存很重要，當釋放多巴胺的神經元感覺到與該行為相關的獎勵時，就會釋放多巴胺。

6.增強幸福感的活動

Rajneesh博士說，不管是瑜伽、運動、冥想或其他活動，只要是從事你感興趣的嗜好，都能給自己帶來幸福感，幫助大腦釋放多巴胺，進一步增強幸福感和健康。