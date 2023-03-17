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女性45歲開始出現更年期症狀 醫提1有效緩解治療法

健康醫療網／記者張慈恩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

更年期症狀常被忽略！一名年約50歲老闆娘，因疫情影響家中生意，情緒相對低落，白天常與家人發生爭執，心悸、胸悶都令她困擾不已，夜間盜汗、淺眠更讓她無法好好休息恢復體力；雖然擔心荷爾蒙療法，但與她充分討論，並接受短期荷爾蒙補充後，回診時滿心的神采飛揚溢於言表。

根據台灣更年期婦女健康管理及藥物治療建議，女性更年期指的是婦女由有生育能力過渡到無生育能力的狀態，是女性朋友的必經階段；由於雌激素降低，引起腦部下視丘血管舒縮中心不穩定，導致失眠、盜汗、熱潮紅、心悸等；而缺乏女性賀爾蒙，陰道乾澀、性交疼痛及反覆泌尿道感染也層出不窮。蘇茗軒醫師表示，雖然並非每位女性皆會出現，但比例上四到六成女性都有程度不一的更年期症候群。此外，雌激素降低也會影響脂肪代謝，許多女性也會發現怎麼少吃了，體重還是不斷增加。

平均50歲左右停經 多數45歲開始有症狀

雙和醫院婦產科主治醫師蘇茗軒指出，根據研究，台灣平均停經年齡為50歲左右，但其實許多女性約45歲開始就有更年期症狀，由於這段期間生活重心容易放在工作上，另一半也忙於事業，而子女也正處於青春期，是需要更多關懷的階段，因此出現事業與家庭兩頭燒的情況並不難理解。種種因素導致女性朋友忽略自我身體狀況，隱忍更年期症狀帶來的不適，少數人甚至患上憂鬱症，讓自己與家人都困擾不已。

緩解更年期症候群 日常可以這樣做

蘇茗軒醫師提醒，要緩解更年期症候群，若無荷爾蒙使用禁忌，荷爾蒙補充是目前最有效的方法，除改善症狀外，荷爾蒙補充也能減緩骨質流失、預防關節退化，保護心血管、降低大腸癌發生；另外搭配規律運動，可同時降低體重、降低心血管疾病風險與代謝問題，也可改善睡眠品質、低落心情，增進夫妻性福。在工作忙碌之餘，也要多愛自己，迎接人生的下一階段。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57118

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