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疼痛別忍 吃藥能減輕

楊芳怡／台大醫院護理部護理師

60歲陳先生最近因為急性膽囊炎住院，住院期間腹部仍會疼痛，造成白天活動力下降，晚上也睡不好，護理師詢問是否需要止痛藥物時，陳先生和家屬堅決表示：「不要吃止痛藥，藥吃太多傷胃又傷腰子（腎），且人家說止痛藥一吃就要吃一輩子，這點小痛忍過去就好。」

世界衛生組織WHO將每年10月11日訂為「世界鎮痛日」，並將疼痛定義為第五個生命徵象，且宣示緩解疼痛不適是每一個人的人權。疼痛是種主觀感覺，當感覺疼痛時，正視自己的疼痛，多數都可以藉由藥物或非藥物的方式來改善並控制。

當有疼痛感受時，可使用數字等級量表或臉譜量表兩種方式告訴醫護人員你的不適，並嘗試說明疼痛性質，如鈍痛、抽痛、脹痛、悶痛等，是否有讓疼痛增加或減少的因素？如活動後或觸摸時疼痛感會增加，是否有輻射痛？如疼痛感從胸口蔓延到手臂，以及疼痛持續時間及強烈程度。

一、數字等級量表

利用0-10分的數字表達疼痛程度。「0分」表示完全沒有疼痛感，「10分」表示最痛的感受。

二、臉譜量表

依6個臉譜表達個人疼痛強度，從0：愉快的笑臉、2：微笑的臉、4：有些不舒服、6：更多不舒服、8：痛到想哭，到10：流眼淚的大哭，透過觀察圖片臉部的表情進行自我判斷，找出自己目前疼痛感受程度與哪一個分數相近。

疼痛時，可以嘗試運用幾個技巧減輕疼痛，如深呼吸放鬆技巧、改變姿位調整舒適擺位、按摩、做其他事情轉移注意力，或徵詢醫療人員是否可使用冷、熱敷緩減不適。

WHO

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