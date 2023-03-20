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治青光眼 8種替代療法

呂大文╱三軍總醫院眼科部一般眼科主任、台灣青光眼關懷協會理事長
青光眼容易致盲，治療以降低眼壓為主，可考慮替代療法；圖為示意圖。（本報資料照片）
青光眼容易致盲，治療以降低眼壓為主，可考慮替代療法；圖為示意圖。（本報資料照片）

青光眼是一個潛在使人致盲的疾病，為了強調它的嚴重性，每年3月第二周訂為「世界青光眼周」，各國的相關機構都利用此機會提醒民眾重視這疾病。今年2月底在吉隆坡召開的亞太眼科醫學會，其中有關青光眼的替代療法引起與會者高度的興趣。

青光眼的治療以降低眼壓為主，但許多患者就算眼壓降低了，視神經仍持續惡化，因此大會中有學者提出數種可考慮的替代療法，雖然這些替代療法尚無定論證明對青光眼治療有明確效果，但發現有12%青光眼患者使用過某種形式的替代療法，包括中藥、針灸、調整飲食及補充維他命等。

1.銀杏葉：銀杏能中和自由基，亦可穩定及保護粒線體避免受損。同時被證實具有血管舒張及抗發炎特性，在治療青光眼時可提供神經保護作用，因此在臨床上常見患者服用。

文獻報導食用深綠色蔬菜，可能與降低罹患青光眼的機率有關。（Getty Image...
文獻報導食用深綠色蔬菜，可能與降低罹患青光眼的機率有關。（Getty Images）

2.一氧化氮、深綠色蔬菜：文獻報導食用深綠色蔬菜，可能與降低罹患青光眼的機率有關。但大多數深綠色蔬菜含有維生素A、C、K和硝酸鹽，因此不確定相關確切來源，其中硝酸鹽可能在青光眼相關的一氧化氮途徑中發揮作用，因此臨床使用的青光眼藥也有含一氧化氮的降眼壓藥物。雖然吃深綠色蔬菜和青光眼之間的關聯仍然不明，但考慮其豐富的營養價值，鼓勵青光眼患者適量攝取。

3.必需脂肪酸：包含Omega-3及Omega-6已被證實在許多疾病中發揮作用，以青光眼為例，Omega-3對於青光眼的氧化反應提供了保護作用。Omega-3作用於視網膜內的細胞，發揮抗氧化及抗發炎的功效，並幫助視網膜紫質的再生。由於必需脂肪酸亦具有抗血栓及止血作用，每日攝取量以三克為上限，若大量攝入則有出血風險。

4.維生素A：維生素A是維持視網膜和視網膜紫質正常運作的重要化合物，可做為抗氧化劑。每日攝取量不超過3000微克，大量攝入可能會導致顱內高壓。

鮭魚、酪梨、核桃等食物富含Omega-3脂肪酸，可發揮抗氧化及抗發炎的功效，並幫...
鮭魚、酪梨、核桃等食物富含Omega-3脂肪酸，可發揮抗氧化及抗發炎的功效，並幫助視網膜紫質的再生。（Getty Images）

5.維生素B群：研究發現，缺乏維生素B12患者的視網膜神經纖維層較薄，因此維生素B12對視網膜具有神經保護作用。

6.維生素C：維生素C在青光眼的作用機轉未知，但是在房水及玻璃體液中含有高單位維生素C，為血漿中的20至70倍。推測這是一種保護機制，可以抵抗陽光和氧化引起的自由基。

7.褪黑激素：青光眼可能與睡眠障礙、憂鬱症、焦慮症等有關。青光眼造成視網膜損傷後，睡眠及晝夜的調節會直接干擾，褪黑激素則可能在眼組織中發揮抗氧化劑的作用，因此具有神經保護功能。

8.薑黃素或薑黃：薑黃是一種流行的印度香料，主要成分之一為薑黃素。研究顯示，薑黃具有抗發炎、抗氧化及抗腫瘤的功效；薑黃素能夠調節細胞凋亡、增生和轉化，也能調節與發炎反應相關的基因路徑。青光眼的動物實驗顯示，薑黃素可降低青光眼中粒線體損傷、提高眼壓引起的視網膜缺血後保護。

雖然青光眼的替代療法引起廣泛興趣，但替代療法的有效性和臨床可行性仍有許多研究需進行。不過，健康的生活型態，包含戒菸、鍛鍊、冥想、運動和均衡飲食，皆對青光眼有正面的影響。

攝取富含「色胺酸」的食材，幫助身體分泌褪黑激素。圖為香蕉牛奶、香蕉豆漿。（本報資...
攝取富含「色胺酸」的食材，幫助身體分泌褪黑激素。圖為香蕉牛奶、香蕉豆漿。（本報資料照片）

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