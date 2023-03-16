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每2人有1人患口腔疾病 護牙四字訣「檢、刷、線、嚼」

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

根據世界衛生組織發表的最新調查指出，全球約有35億人口罹患口腔疾病，相當於每2人就有1人患口腔疾病。適逢3月20日「世界口腔健康日」（World Oral Health Day），中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧13日出席記者會，呼籲民眾謹記「檢、刷、線、嚼」四字口訣，維持良好的口腔健康，也能間接促進身心健康。

恆牙未治療齲齒 全球疾病負擔排名第一

根據世界衛生組織2022年11月最新發表的全球口腔健康資訊顯示，口腔疾病是300多種常見疾病的第一名，目前全球約有35億人口罹患口腔疾病。其中最常見的口腔疾病為「恆牙未治療齲齒」，約占57.1%（約20億人口），其次為「嚴重牙周疾病」占20%（約10億人口）、「乳牙未治療齲齒」占14.6%（約5.1億人口），以及「全口缺牙」占8.8%（約3.1億人口）。

黃耀慧說明，口腔疾病導致的影響不是只有疼痛、功能喪失而已，口腔跟全身健康也互有關連；再者，口腔疾病也會導致自信心喪失、焦慮等心理症狀，也會影響社交互動、生產力降低以及醫療處置的時間與費用，這些都是因疾病而產生的負擔。因此，口腔健康仍然是焦點議題，更是不讓個人、家庭與社會經濟負擔加重的關鍵。

今年世界口腔健康日的主題為「BE PROUD OF YOUR MOUTH」（以口腔健康自豪）。黃耀慧表示，隨著口罩令逐步解禁，口腔健康不只是影響進食與外觀，也與全身健康息息相關，民眾維持良好的口腔健康，才能常保健康自信笑容與全身健康。

口腔保健四字訣「檢、刷、線、嚼」包括：

一、定期進行口腔「檢」查。

二、早晚使用含氟牙膏「刷」牙。

三、每天使用牙「線」（棒）。

四、吃完、喝完「嚼」無糖口香糖或使用含氟漱口水。

嚼無糖口香糖可維護口腔環境

根據倫敦國王學院連續3年最新實證醫學文獻研究，證實嚼無糖口香糖的益處，可有效降低28%蛀牙發生率、控制致齲菌數量、減少牙菌斑數量，建議可以作為口腔預防性照護的輔助措施。

黃耀慧也表示，當民眾外出用餐不方便刷牙時，建議替代方案是嚼無糖口香糖。透過正確的方法維持口腔健康，才能享有好品質的健康生活。

【延伸閱讀】

不只兒童要塗氟！　「9大齲齒高風險者」每3個月更要做1次

降低牙周病機率　你應該「這樣刷牙」才對！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57144

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