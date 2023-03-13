口腔癌友出院 「2口腔居家操」助正常飲食、社交

圖片來源 ／健康醫療網

根據台灣國民健康署統計資料顯示，2020年口腔癌（含口腔、口咽、下咽）每十萬人口標準化發生率為21.79人，其發生個案人數有8277人，其中以男性為大宗，約占新發個案之90%；在同年死因統計資料顯示，共有3395人死於口腔癌，為十大癌症 死因之第6名。

口腔癌治療病友 影響進食和社交

台灣柳營奇美醫院牙醫部蔣維凡部長表示，大多數口腔癌的病人在根治性治療後，仍然會面對到張口受限、咀嚼機能退化、吞嚥障礙、外觀變型等後遺症，繼而影響到進食與社交活動，導致體重下降、脫水、吸入性肺炎與社交退縮等問題產生，嚴重影響其生活品質。根據文獻研究，在口腔癌治療6個月後進食障礙的盛行率約在40%左右，大約在2年之後會逐漸改善，但是仍有小規模個案數的10年追蹤研究指出，在晚期癌症中，仍有54%的病人有進食障礙現象。

「居家健康操」與「居家口腔清潔法」 提升出院後生活品質

蔣維凡的臨床觀察發現，原先在住院期間有經整合照護成效良好的病友，在出院後便呈現持續下滑的狀態，原因出在病友返家後無法得到完整的衛教資訊。為此醫療團隊積極開發有效的延續性照護，提出「張口/咀嚼/吞嚥」（簡稱「張嚼嚥」）健康促進方案，以社區與居家為背景，提出「居家健康操」與「居家口腔清潔法」兩項模式。

同時還要結合門診追蹤強化效果，希望在治療後的三個月黃金期，能夠藉由延伸性的健康促進方案，來維持口腔癌友復健與口腔清潔的效能，進而脫離鼻胃管、避免感染症、及回復理想體重，提升口腔癌友的生活品質。

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資料來源：健康醫療網

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