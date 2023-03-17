Ａ型血易中風？ 三高、抽菸更應注意

中風患者仍以老年人居多，但年輕的中風患者也不少；圖為示意圖。（Getty Images）

血型Ａ型的人容易中風 ？研究顯示，血型可能是發生「早發性中風」的風險因子之一，統計發現，血型A型的人罹患早發性中風的風險較其他血型高出16%。台灣新光醫院神經內科主任連立明表示，中風與血液中的血小板、血管內皮細胞有關，但成因很多，除了先天遺傳基因，更要注意生活習慣調整，避免中風。

早發性中風 A型風險高16%

缺血型中風是腦內血管阻塞所導致的中風，又稱為「腦梗塞」。美國馬里蘭大學醫學 院（UMSOM）一項發布在「神經醫學（JAMA Neurology）」期刊的研究，針對1萬7000名中風病人與逾60萬名未曾中風過的健康者進行研究，發現60歲以前就得到缺血性中風的「早發性中風」族群，與血型似乎有所關聯。

研究發現，罹患早發性中風的人多為A型血，O型血罹早發性中風機率低，調整性別和其他因素後，發現A型血罹患早發性中風風險比其他血型高出16%，O型血則比其他血型低12%。

推測早發性中風與染色體上決定血型的區域存在關聯性，研究者表示，目前仍不知道為何A型血風險較高，可能與血小板、血管內皮細胞及凝血因子有關，這些因素都可能形成血栓。

預防中風6大原則 資料來源／台灣國健署

「臨床上，中風患者仍以老年人居多，但年輕的中風患者也不少。」連立明指出，年輕的中風患者大多受先天遺傳因素影響，但後天因素更不可輕忽，包括三高、抽菸、生活壓力大、心律不整病史等。但若年紀輕輕就中風，可能影響功能與生活品質，對人生影響甚鉅。

60歲以下 6%患者不知中風

有時患者中風卻都不自知，被稱為「無症狀腦中風」。連立明表示，經過腦部影像分析，60歲以下不知道自己中風的患者約6%，60歲以上10%，80歲以上則達20%，無症狀腦中風患者未來出現有症狀中風的機率，將比一般人上升2至4倍。

「無症狀中風就像是一台電腦中毒了一樣。」連立明比喻，電腦中毒了不一定都會當機，只是小小的病毒，照樣可以開機，而無症狀中風患者，隨年紀增長，生活習慣又不好的狀況下，將來出現嚴重症狀中風的風險就會比其他人來得高。

有遺傳病史 每年應做健檢

連立明提醒，家中親人若曾經中風，自身就應該警覺，有遺傳病史要特別小心，如果年紀輕輕就常血壓偏高，建議每一、兩年做一次健康檢查，跟醫師好好討論如何控制血壓等危險因子。

先天性中風風險，男性高於女性，隨著年紀增長逐漸增大。連立明表示，有些年輕患者在20歲時有高血壓 ，出現中風危險因子，但年齡、基因是無法控制因素，建議維持運動習慣、戒菸、避免重口味飲食、正常睡眠、降低生活壓力等能控制的因素著手改善，避免中風早早登門拜訪。