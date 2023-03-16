整天看3C…20-20-20法則可緩減眼睛疲勞

長期使用電腦或3C產品，容易造成眼睛極度疲勞。此為示意圖。(本報資料照片)

數位產品對眼睛造成嚴重的視覺影響，從眼睛乾澀到發紅、疲勞，已是現代人的視力大敵。這種因為3C產品造成的問題，被稱為「數位視覺疲勞」（digital eye strain）。

數位視覺疲勞也被稱為電腦視覺症候群（Computer vision syndrome），是長時間使用電腦、平板、手機 和電子閱讀器後發生的眼睛問題。根據美國驗光協會的說法，每天連續看3C產品超過兩小時的人，是發生視覺疲勞的高風險群。數位視覺疲勞主要的症狀是頭痛、視力模糊和眼睛乾澀，感覺眼睛很累、很沉重。

一項新研究指出，利用20-20-20規則，可避免數位視覺疲勞發生，該研究招募曾經眼睛疲勞的人，讓他們使用電腦，每隔20分鐘，螢幕會出現訊息，要求他們注視20英尺以外的目標，持續20秒。該研究為期兩周，兩周後參與者的眼睛疲勞症狀如乾燥、敏感和疼痛明顯改善。

20-20-20規則還鼓勵多眨眼，人們在看電腦、手機時常會忘了眨眼。每次眨眼會刷新眼表的淚膜，眨眼次數愈多，有助淚液分泌功能維持正常，看電腦工作也會變得較舒服。養成習慣需要提醒，專家建議設定手機鬧鈴，每20分鐘提醒你轉移視線到20英尺外，維持20秒，幫助眼睛睫狀肌放鬆，避免長期數位視覺疲勞造成困擾。