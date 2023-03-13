不只兒童要塗氟 9大齲齒高風險者每3個月更要做1次

圖片來源 ／健康醫療網

中華民國牙醫師公會全國聯合會持續推行「保存自然牙」，除全民健保原有的牙結石清除(俗稱洗牙)治療外，針對「高齲齒風險患者」提供每3個月1次的塗氟治療，包含：糖尿病 、65歲以上、中風 、帕金森氏症、洗腎、使用雙磷酸鹽類或抗骨鬆 單株抗體藥物、癌症、身心障礙(肢體障礙、慢性精神病患者、重要器官失去功能)患者，讓國人口腔照護更加全面、沒有漏洞。

血糖控制不佳牙周病問題多 慢性病有併發症

牙周病與糖尿病的其它併發症相同，均與血糖控制有密切相關。糖尿病患者因易罹患牙周病、牙齦萎縮、牙根外露、口水分泌減少、運動協調下降影響潔牙動作、系統性疾病/服用藥物等問題，口腔狀況不佳；中風與帕金森氏症患者，因為手部動作受限，造成病患自我口腔照護能力不足，因而提升牙科疾病風險，且服用之藥物易造成口乾等口腔環境變化。

洗腎者牙結石機率高 服骨鬆藥易產生牙周病

至於洗腎患者，由於透析治療造成免疫系統能力低下，且洗腎患者的牙菌斑和牙結石指數比一般健康的人更高，伴隨唾液分泌減少；除此之外，使用雙磷酸鹽類或抗骨鬆單株抗體藥物患者，抗骨鬆藥物會影響齒槽骨吸收，不利齒槽骨及牙齦組織的癒合。因此病患使用藥物後更容易產生牙周疾病，後續須密集規律的口腔檢查、追蹤、及早治療牙疾、定期洗牙、保持良好口腔衛生，可大幅降低顎骨壞死的發生率。

對於癌症患者，不同部位惡性腫瘤自發生至治療中，乃至於治療後等不同階段皆可能增加患者牙科疾病的風險。而患有肢體障礙、慢性精神病患者、重要器官失去功能者，此類患者自我照護能力受限，亦屬於高風險患者。

齲齒高風險族群 首要照護牙周健康

針對前述高齲齒風險患者，提供民眾更完整的口腔醫療服務，協助民眾保存自然牙，並擁有良好的口腔健康，讓牙周病的照護更加全面、沒有漏洞，提升的生活品質。同時呼籲重視平時的口腔健康維護，才能有效降低口腔疾病的產生，延長自然牙的使用年限。

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