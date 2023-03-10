愛笑能治病 醫師力推「愛笑瑜伽」 有助延緩失智、抗老及憂鬱

台灣愛笑瑜珈協會理事長、復健科醫師林頌凱（右）、輔大心理系主任黃揚名（左）推廣5月7日為世界愛笑日。（記者許政榆／攝影）

台灣近期口罩 令解封，民眾重新展露真實面貌，不過許多人口罩戴久，逐漸忘記展開笑顏。根據研究，大笑不僅有益身心健康，還能抗憂鬱、提高免疫力，每年5月7日為世界愛笑日，醫師呼籲全民參加「愛笑瑜伽」，改善心理狀態、促進人際互動，增強身體健康及提升正面情緒感受，還能遠離疾病。

愛笑瑜伽（Laughter Yoga）由印度卡塔利亞（Dr. Manda Kataria）醫師創立，為一種結合瑜伽式呼吸（Pranayama）的新興減壓運動，配合大笑運動，為身體及腦部帶來更多活氧，可以幫助延緩失智 、對抗老化，增強免疫系統，舒緩高血壓 與心臟病、促進內在機能運作等好處。

愛笑瑜伽也有5大好處，包括讓心情愉悅、提升情緒管理及挫折復原力、促進身心健康、凝聚社區支持網絡、提升工作效率和品質。

台灣愛笑瑜珈協會理事長、復健科醫師林頌凱接觸愛笑運動10年，他透露起初是在網球場旁，被一群長輩「奇怪笑聲」所吸引，產生好奇而踏入愛笑瑜伽領域。

他說，台灣人碰到事情時，總會防範於未然、往負面方向去思考，尤其年長者更容易出現憂鬱，他本身是復健科醫師，許多病人也容易因病陷入鬱卒，走不出來。

林頌凱表示，笑是一種刺激，可以讓身體處於愉悅狀態，刺激多巴胺、血清素分泌等，讓身體自然放鬆，釋放壓力，只要透過簡單的身體互動，像是唱兒歌、玩遊戲，返老還童、返璞歸真地笑，就能減少退化，且失智症、憂鬱症者有外在刺激，就能減少走在負向循環中。

不過林頌凱說，起初自己參加愛笑運動時，的確會在意他人眼光，也怕被病人看到「林醫師在起笑」，但漸漸隨著身體活動練習笑，笑反而成為自然的事情，且笑完後，眼睛亮度、腦袋清晰度也大提升，且笑不分年齡、性別及身體狀況，健康的人笑可以更健康，以及感染他人；亞健康者笑也能更加健康；若疾病纏身者，光是能笑就很不容易。

要「笑多久」才有實質改變？林頌凱說，笑有時可以馬上見效，又或是讓心情轉換，像是從愁眉變成展顏。如果本身很鬱悶，至少需要3周時間從家裡走出戶外，並經過21次的練習，讓身體漸漸習慣；在醫院內還會搭配30秒交叉跳，鍛鍊身體反應能力，加強骨骼肌肉、心肺功能，並維持2至3個月的訓練期。

暢銷心理學作家、輔大心理系主任黃揚名表示，根據心理學研究，人的動作笑容或肢體動作伸展，會反過來影響心情感受，像是朋友勸架時，會抱著發怒的人，不讓他擴張發洩，當肢體被壓抑時，也會反過來讓當事人冷靜，不那麼生氣。

黃揚名表示，民眾起初參與「愛笑瑜伽」，一開始可能會覺得是假笑，但笑久後會逐漸轉為真心的笑，鼓勵民眾多多透過笑的動作，雖然起初幫助不大，但久了自然就會想笑，進而改善身體狀態。

林頌凱說，每一個人都適合愛笑瑜伽，除了長者以外，若有情緒困擾、情緒障礙，像是中年家庭主婦，本身沒有工作，小孩上學後白天會多出很多時間，除了家事以外，可以從事愛笑運動，更能重拾愉悅心情。比較不適合族群則是小孩，因孩童很容易沒理由地開心，相較「大人都想太多」，應該學著更自然互動，透過愛笑找回如同小孩的自己。