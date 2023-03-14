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防農藥殘留 香蕉先洗再剝皮

陳詩婷／台灣康寧醫院營養師
農藥殘留率較高的蔬果，要確實洗乾淨，才能安心食用。（Getty Images）
農藥殘留率較高的蔬果，要確實洗乾淨，才能安心食用。（Getty Images）

每天都要吃下肚的蔬果，其實殘留好多農藥，尤其是豌豆、芹菜、蘿蔔、韭菜、菜豆、青江菜、油菜、菠菜等，都是農藥殘留率較高的蔬菜。到底要怎麼清洗，才能確實把菜洗乾淨，安心食用呢？

1葉菜類

空心菜、菠菜、小白菜、青江菜、地瓜葉等葉菜類，可先把不要吃的腐葉、根部及葉柄去除，再用清水浸泡約10分鐘，然後在流動的水中翻開葉面，用手指輕輕推洗莖跟葉的表面，最後用清水沖一遍即可。

花椰菜則以花面朝下，先用流動清水浸泡約3分鐘，將絕大多數的農藥去除，接著切成小朵狀，再以流動水浸泡。如果怕有蟲，也可以放點鹽或麵粉浸泡一下，比較容易除蟲。

2瓜果類

苦瓜、小黃瓜、大黃瓜這類會連皮食用的瓜果，可先將農藥較多的蒂頭切除，接著在流動的水下用軟毛輕刷，再沖水即可。甜椒、青椒這類有凹陷的果蒂，容易有農藥殘留，也不好洗掉，建議直接切除再沖洗。

3包葉菜類

包葉菜類如高麗菜、大白菜、萵苣等，清洗步驟是先把最外層的葉片剝去2至3片，這是農藥殘留部位最多的地方；接著把要煮的部分剝下來，在清水中先浸泡約3分鐘，再用流動的水來回沖洗2至3次，最後再切成要吃的大小。

4根莖類

馬鈴薯、地瓜、蘿蔔、菜心等根莖類，可先用軟刷在水龍頭下把髒汙跟農藥刷掉後，再進行去皮；不建議還沒洗刷就直接去皮，否則農藥會滲進肉裡。

5連續採收類

菜豆、豌豆、四季豆採收期長，農藥殘留較高，建議可以流動清水清洗，最後剝除頭尾跟老絲；小黃瓜、韭菜花採收期也長，為了預防還沒成熟的部分遭受蟲害，噴灑農藥比較頻繁，建議應該多洗幾次。

6水果類

需去皮水果如荔枝、柑橘類、木瓜等要先沖洗，再去皮食用，但要注意即使是香蕉，也要先清洗後再剝皮；不需要去皮的葡萄，可以先用剪刀剪除根莖（不要拔），然後在流動清水下反覆輕輕搓洗5至10分鐘，小番茄也可以這樣做；農藥殘留比較多的草莓，建議先用濾籃在水龍頭下沖一遍，浸泡5至10分鐘，再逐顆沖洗。

蘋果有些人會連皮吃，皮含有大量果膠固然很好，但除非很確定其栽種方法的安全性，否則還是建議去皮，因為水果的蠟質和皮裡很容易有農藥殘留。

蔬菜 蘋果

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