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雞鴨鵝哪種肉類熱量比較高？ 想增肌減脂選這2種

翁唯真
在禽肉當中，鴨肉的熱量、膽固醇最高，想減脂或有高膽固醇者，可吃雞肉或鵝肉。（Getty Images）
在禽肉當中，鴨肉的熱量、膽固醇最高，想減脂或有高膽固醇者，可吃雞肉或鵝肉。（Getty Images）

動物性肉品是蛋白質來源，主要分為紅肉與白肉兩類，兩者的營養價值略有不同，一般而言，是依生肉的顏色分類。

家禽被歸為白肉，但鴨肉的顏色明顯較雞肉偏紅，有些人認為應歸於紅肉；也有一說雞腿肉比雞胸肉顏色紅，因此雞胸屬於白肉，雞腿屬於紅肉，這樣的觀念正確嗎？

鴨、鵝鐵質多 雞胸肉富含B群

台灣桃園中壢天晟醫院營養師林詩蓓表示，鴨、鵝的顏色相較雞肉更紅，主要是因為鐵質含量較豐富，因此顏色較深，但仍屬白肉；而雞胸肉及雞腿肉顏色雖不大相同，但都屬於白肉，只是兩者的營養價值略有差異。

林詩蓓指出，雞胸肉富含維生素B群，脂肪含量低，每100公克僅有2.1公克脂肪，膽固醇含量也低，想要控制熱量或膽固醇的人，可挑選雞胸肉；雞腿肉相較雞胸肉，含有較多的鐵、鋅、維生素B2、B12和葉酸及脂肪，若需要補充鐵質又想吃白肉，雞腿及鴨肉會是好選擇，可改善缺鐵性貧血。

熱量高 雞皮、雞屁股不要吃

林詩蓓表示，雞、鴨、鵝等肉類都是飲食中主要蛋白質的來源，脂肪則以不飽和脂肪酸為主，熱量略低於家畜。不過，在禽肉當中，鴨肉的熱量、膽固醇最高，想減脂或有高膽固醇者，可選擇雞、鵝肉。

雖然攝取白肉較健康，但也要注意有些部位要少吃，林詩蓓指出，根據台灣《食藥署-食品營養成分資料庫》，以每100公克做為比較，雞皮的脂肪含量相較其他部位高，熱量達442大卡，雞屁股則有452大卡，建議雞皮及雞屁股都要避免食用。

若有熱量控制、增肌減脂需求者，建議可挑選熱量較低的部位，或是去皮後再吃，才不會攝取過多熱量，也減少身體負擔。推薦熱量較低的部位如雞里肌，每100公克109大卡，雞胸肉則為121大卡。

至於家禽的內臟有哪些可以食用？林詩蓓建議，可以挑選雞的胃「雞胗」，每100公克脂肪僅有2公克，熱量僅89大卡；雞肝則是每100公克，脂肪3.5克，熱量111大卡；雞心每100公克，脂肪量14.8公克，熱量190大卡；鴨腸每100公克，脂肪3.9公克，熱量94大卡。這幾樣內臟是可以吃的部位，但別過量，且有心血管疾病三高、痛風及高尿酸的人，建議少吃。

若有熱量控制、增肌減脂需求者，建議可挑選熱量較低的部位如雞胸肉。 （本報資料照片...
若有熱量控制、增肌減脂需求者，建議可挑選熱量較低的部位如雞胸肉。 （本報資料照片）

少用炸烤料理 多以燉、煮、蒸

除了部位挑選重要，料理方式也不可不慎。林詩蓓說，肉類的烹調方式相當多種，常見如炒、燉、炸、煎、烤、蒸等，在料理時應多以燉、煮、蒸等方式為佳，調味宜清淡。炸、烤等方式則不宜，甚至長期下來恐有罹癌風險，且在料理時，可先將肉類的肥肉、雞肉的雞皮去除掉。

台灣國健署建議每餐豆魚蛋肉類要吃一掌心，1份的豆魚蛋肉類含有7克蛋白質，雞里肌、雞胸肉、鵝胸肉、鵝腿肉1份的重量約為30克；雞翅、雞排、櫻桃鴨胸1份的重量約為40克。

林詩蓓提醒，各種肉類的營養成分及價值都不相同，但切記要營養均衡，盡量不要偏好哪幾類肉類，且適量攝取，並按照自身需求調整，才是對健康最好的方式。

可食用的家禽內臟 製表／世界日報
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