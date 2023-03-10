指甲剪太短、鞋穿太緊 易罹患甲溝炎

指甲剪太短，或是用小工具去刮甲溝，都會增加發生甲溝炎的風險。（本報資料照片）

百歲人瑞請家人幫忙剪指甲，卻不小心把指甲側邊剪太短，隔天甲溝就發炎紅腫，痛得老人家受不了。一位60幾歲熱愛戶外活動的男性，新買的運動鞋有點太緊，穿幾個月下來，不僅大腳趾甲溝發炎，連灰指甲都來了。另一位50多歲婦女手指甲溝炎，雖有擦藥，每天做家事常碰水、弄髒手，最終拖到變成蜂窩性組織炎才就醫。

發生甲溝炎三原因

1.指甲剪太短

最常見「指甲剪太短、鞋子穿太緊」引發甲溝炎。皮膚科醫師李勇毅表示，指甲往前生長，但兩側會往內捲，如果把指甲剪得太短，側面又會有個角度，當指甲開始往前往下長，這邊就會刺激到甲溝，甚至嵌進去，引起發炎和疼痛。這時很多病人會要求醫師或美甲師把側面長出來的那一塊指甲直接剪掉，雖然能解除壓力、瞬間比較舒服，但當指甲長出來，傷害又會發生。

台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，很多人剪指甲會不小心愈剪愈短，有些人還會用些小工具去刮甲溝，想把甲溝清乾淨，這些NG動作都會增加發生甲溝炎的風險。

皮膚科醫師趙昭明表示，年紀大了指甲會變厚，不容易自己剪，就會找人幫忙剪，有時不小心修剪過度，會造成深部組織發炎感染，甚至化膿；有些愛美女性喜歡塗指甲油，去光水、指甲油頻繁刺激指肉組織，也會引起甲溝炎。

2.鞋子穿太緊

如果鞋子太緊，也易引起甲溝炎，李勇毅指出，因腳趾一直被鞋子摩擦和壓迫，會增加指甲刺進甲溝肉的機會，引起發炎和疼痛。

3.捲甲

另一種較少見的是趾骨骨刺造成的「捲甲」，也易引起甲溝炎。李勇毅說，指甲下方的趾骨如果有骨刺往上凸，指甲就會更內捲，容易一再復發甲溝炎，約占甲溝炎病人的一至兩成。如果病人願意開刀切除骨刺，可望大幅減少復發機會，如果不願意開刀，也可以選擇復發時再來接受治療。

肉芽感染 嚴重得拔甲

甲溝炎的治療，會因為發炎程度不同而不同。李勇毅表示，發炎受傷的組織為了癒合，會血管增生、長出肉芽組織。當肉芽組織愈長愈大，更容易被指甲刺到，長期下來會變成很嚴重的甲溝炎。遇到這種肉芽大、感染嚴重的個案，如果吃抗生素都沒改善，還是得拔指甲。不過，絕大多數甲溝炎病人都是輕中度，不需要拔指甲。

趙昭明指出，甲溝炎的治療以口服或外用的抗生素為主，輕微甲溝炎大約七到十天才會好，病人要有耐心，按照醫囑服藥。保持患部乾燥和乾淨也很重要，如果常碰水、弄髒，等於是一直接觸到細菌，就不容易康復。如果甲溝出現化膿問題，最好請醫師進行清瘡，不可以自己亂擠，以免引起續發性感染。

護甲四招 可減少復發

矯正內捲指甲，才能避免甲溝炎復發。李勇毅表示，指甲矯正是利用醫療級金屬貼片把內捲的指甲拉平，讓被剪太短的指甲在重新長好的過程中，不會繼續刺到肉裡面。坊間美甲店也做指甲矯正，但貼片是塑膠製，拉力較輕；皮膚科診所使用的金屬貼片拉力較強，可以隨著指甲變平、拉力減弱，漸進調整矯正的力道。

趙昭明提醒，要減少甲溝炎復發，最重要的還是剪指甲習慣要改、鞋子不要穿太緊、運動不要太激烈，要穿襪子以增加柔軟介質的緩衝力量，別再讓指甲和鞋子硬碰硬。

正確剪指甲方法

正確的指甲修剪方式，要「剪平的」，兩側不要剪弧度，不可剪太短，切齊指尖就好，勿過度搔刮清潔甲溝附近的組織。（邱宜君）