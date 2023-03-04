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全球1成人口有肥胖症 醫師提醒這5點不能輕忽

記者翁唯真／桃園即時報導
徐光漢提出5大原則預防肥胖，為飲食要控制、減少糖攝取、天天五蔬果、規律運動及睡眠充足。（天晟醫院提供）
徐光漢提出5大原則預防肥胖，為飲食要控制、減少糖攝取、天天五蔬果、規律運動及睡眠充足。（天晟醫院提供）

3月4日為世界肥胖日，根據世界肥胖聯盟資料統計，全球已達8億人有「肥胖症」，占全球總人口數近1成，而這幾年又因新冠疫情的影響，居家辦公、遠距教學等生活模式的變化，更加劇全球人口肥胖問題；台灣中壢天晟醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心主任徐光漢表示，民眾要注意5大原則。

國民健康署指出，肥胖是一種慢性病，不只會造成體能衰退，還可能導致各種心血管與代謝等疾病。衛生福利部也統計，2020年國人十大死因中，有8項與肥胖相關，而肥胖也會增加罹患新冠肺炎時的住院及重症風險。

徐光漢說，「肥胖」不單只是外表問題，隱藏在身上的風險還包括各種慢性疾病，如糖尿病、高血壓、心血管疾病及代謝症候群等，因此，每個人都要有意識並注意自身體重的管理。

要如何預防肥胖及減重，徐光漢提出5大原則，飲食要控制、減少糖攝取、天天五蔬果、規律運動及睡眠充足。BMI>32.5的中、重度肥胖者則建議至專業減重團隊門診，共同制訂治療計畫，視情況也可考慮腹腔鏡減重手術，分別有胃繞道手術、胃袖狀切除手術等。

利用外科手術達到減重目標已是趨勢之一，中壢天晟醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心也提供營養諮詢，徐光漢提醒，肥胖對健康易造成潛在的危害，民眾要以正面積極的態度，尋求專業團隊、醫療人員的協助，讓肥胖不上身、健康跟著來。

肥胖 手術 減重

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