受遺傳影響 醫：就算只喝白開水 也難逆轉尿酸

痛風患者需減少酒精攝取，尤其少碰啤酒。（路透）

少吃海鮮能預防痛風嗎？醫師表示，僅靠飲食控制對痛風的改善作用不大，僅能作為輔助治療，最好的方式還是定期吃藥，並多喝水。

台灣高醫大免疫風濕科顧問教授蔡文展表示，當尿酸過多，就像水中太多鹽巴無法溶解結晶，形成痛風石。通常尿酸值超過7.0mg/dL就容易形成結晶，若沉積在關節 腔內，就容易造成關節腫脹和變形。但痛風石不一定沉積在關節，國泰綜合醫院風濕免疫學科主任級醫師陳堃宏表示，第一次發作常發生在下肢關節，如大腳趾、腳踝、腳背，之後可能會慢慢擴散到其他部位，如皮膚、腎臟，且不一定出現急性疼痛。

他表示，有些結晶會出現在皮下，因此病患會發現手肘後有軟軟的突起，除非卡住關節才會造成疼痛；有些結晶則在皮膚沉澱，出現白白黃黃的突起，往往是因親友注意到「樣子奇怪」才發現。

如果尿酸值過高，但未曾痛風發作，該如何預防？陳堃宏表示，日本的治療傾向是，一旦尿酸值高達9.0mg/dL，即使沒有痛風發作或結晶，就會開始用藥；台灣則偏向美國式的治療方針，有症狀、急性發作時才治療。不過，蔡文展說，現在台灣也開始針對尿酸值高達10.0 mg/dL的無症狀患者，給予促進排泄尿酸的藥物，如Narcaricin治療，否則單靠飲食控制，「CP值不大。」

陳堃宏說，尿酸主要是普林代謝出問題，三分之二來自體內代謝、身體DNA的裂解，從食物攝取而來的普林在人體微乎其微，僅有三分之一。因此若受遺傳、體質影響，天生尿酸產量就比較多的人，「就算不吃不喝、只喝白開水，尿酸值仍可能高達8.0mg/dL以上。」靠著嚴格的飲食控制，僅能下降尿酸值約1左右，影響甚微。因此這類尿酸高者，以藥物控制更為有效。

不過有些病患是中年後發胖，愛吃高熱量食物，主要是因後天因素造成尿酸過高，陳堃宏表示，這些人如果尚未發作，就會積極鼓勵他們控制飲食，或有機會扭轉、讓尿酸降低。

振興醫院過敏免疫風濕科主任李信興說，痛風好發族群為男性、有家族史或是愛吃海鮮和喝酒者，因此這些族群可以透過健康檢查檢驗尿酸，如果尿酸值較高，但不符合吃藥資格，也可先多喝水，促進尿酸排泄。

豆類影響不大 酒精不碰為妙

痛風若已發作過，是否也需靠嚴格飲食控制？李信興表示，如果藥物控制良好，尿酸值都在5.0mg/dL以下，食物選擇不需要太過嚴格控制，只要不暴飲暴食，或是忽然大量攝取蛋白質 即可。

不過黃豆被列為中普林食物，因此有許多病患或健身 者對豆漿是「想吃卻又害怕」。李信興表示，根據研究，植物性蛋白質對痛風的影響沒有動物性蛋白質來得大，且豆類製品對痛風影響較少。