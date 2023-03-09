吞藥卡喉嚨 進食頻嗆咳 小心吞嚥障礙

隨著年齡增長，身體機能也會逐漸衰退，口腔及喉嚨周邊肌群已退化鬆弛，吃東西難免會出現吞嚥困難症狀。圖為示意圖。(Getty Images)

一名50多歲男性吞藥丸卡在喉嚨，原本不以為意，直到太過頻繁、吃東西嗆咳頻率變高，就醫才發現是吞嚥困難，後續加強訓練口腔肌肉 ，才又可以大啖喜愛的食物。

台灣語言治療師王雪珮說，隨著年齡增長，身體機能也會逐漸衰退，因口腔及喉嚨周邊肌群已退化鬆弛，吃東西難免會出現喉嚨卡卡、吞不乾淨、聲音沙啞等吞嚥困難症狀。若持續惡化到食不下嚥或身體虛弱，就醫評估診斷為「吞嚥障礙」，要更加小心日常飲食，避免脫水、營養不良，發生吸入性肺炎。

想早期發現 嗆咳頻率是指標

吞嚥是一連串的動作，各器官之間完美協調，讓水及食物從口腔進入到咽喉、食道，肌肉正常運作才能順利下肚，否則就會卡住或嗆入氣管。

要如何檢查家中長輩是否有吞嚥困難呢？王雪珮表示，嗆咳頻率是重要指標，有些患者的喉嚨會有一種水水的聲音，家屬常誤以為是痰，這是徵兆之一，如果不及早介入治療，長期下來長輩會變得不願意開口吃飯，營養不良、衰弱、失能跟著來，最後可能要靠鼻胃管或胃造口餵食。

中重度失智 吞嚥困難比率高

常見中風 腦傷、頭頸癌、肌少症、神經退化性疾病患者出現吞嚥障礙問題，找出原因才能對症下藥，也要詢問專家照顧技巧，讓長輩或疾病患者能夠順利進食。

根據統計，65歲以上長者約12.8%有吞嚥困難，若患有失智症則發生比率更高，尤其中重度失智症患者幾乎都有明顯的咀嚼吞嚥困難。許多照顧者表示，對於長輩不願意吃、不會咀嚼、含著不吞、玩弄食物的行為十分困擾。

王雪珮建議，可以先請專家評估口腔咀嚼吞嚥的機能，再運用技巧刺激吞嚥反射、集中吃東西的注意力。

王雪珮提醒，吞嚥障礙是各種病變所引起，因初期症狀輕微容易被忽略，吃東西卡住、喉嚨有異物感可能持續半年、一年，直到身體虛弱才發現，平常應多注意長輩進食狀況。最簡單的方法是觀察喉頭，吞下食物會馬上往上抬，若停頓2秒以上要小心！