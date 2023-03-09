我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最差 加州道路近半狀況不佳

參院少數黨領袖麥康諾 在華府酒店摔倒住院

吞藥卡喉嚨 進食頻嗆咳 小心吞嚥障礙

廖靜清
隨著年齡增長，身體機能也會逐漸衰退，口腔及喉嚨周邊肌群已退化鬆弛，吃東西難免會出現吞嚥困難症狀。圖為示意圖。(Getty Images)
隨著年齡增長，身體機能也會逐漸衰退，口腔及喉嚨周邊肌群已退化鬆弛，吃東西難免會出現吞嚥困難症狀。圖為示意圖。(Getty Images)

一名50多歲男性吞藥丸卡在喉嚨，原本不以為意，直到太過頻繁、吃東西嗆咳頻率變高，就醫才發現是吞嚥困難，後續加強訓練口腔肌肉，才又可以大啖喜愛的食物。

台灣語言治療師王雪珮說，隨著年齡增長，身體機能也會逐漸衰退，因口腔及喉嚨周邊肌群已退化鬆弛，吃東西難免會出現喉嚨卡卡、吞不乾淨、聲音沙啞等吞嚥困難症狀。若持續惡化到食不下嚥或身體虛弱，就醫評估診斷為「吞嚥障礙」，要更加小心日常飲食，避免脫水、營養不良，發生吸入性肺炎。

想早期發現 嗆咳頻率是指標

吞嚥是一連串的動作，各器官之間完美協調，讓水及食物從口腔進入到咽喉、食道，肌肉正常運作才能順利下肚，否則就會卡住或嗆入氣管。

要如何檢查家中長輩是否有吞嚥困難呢？王雪珮表示，嗆咳頻率是重要指標，有些患者的喉嚨會有一種水水的聲音，家屬常誤以為是痰，這是徵兆之一，如果不及早介入治療，長期下來長輩會變得不願意開口吃飯，營養不良、衰弱、失能跟著來，最後可能要靠鼻胃管或胃造口餵食。

中重度失智 吞嚥困難比率高

常見中風腦傷、頭頸癌、肌少症、神經退化性疾病患者出現吞嚥障礙問題，找出原因才能對症下藥，也要詢問專家照顧技巧，讓長輩或疾病患者能夠順利進食。

根據統計，65歲以上長者約12.8%有吞嚥困難，若患有失智症則發生比率更高，尤其中重度失智症患者幾乎都有明顯的咀嚼吞嚥困難。許多照顧者表示，對於長輩不願意吃、不會咀嚼、含著不吞、玩弄食物的行為十分困擾。

王雪珮建議，可以先請專家評估口腔咀嚼吞嚥的機能，再運用技巧刺激吞嚥反射、集中吃東西的注意力。

王雪珮提醒，吞嚥障礙是各種病變所引起，因初期症狀輕微容易被忽略，吃東西卡住、喉嚨有異物感可能持續半年、一年，直到身體虛弱才發現，平常應多注意長輩進食狀況。最簡單的方法是觀察喉頭，吞下食物會馬上往上抬，若停頓2秒以上要小心！

另外，可以請長輩發「啊」的長音，若有口水聲或像喉嚨有痰，建議尋求吞嚥專科、復健科及語言治療師諮詢與檢查。

如何訓練進食技巧 資料來源：王雪珮
如何訓練進食技巧 資料來源：王雪珮

失智 肌肉 中風

上一則

腦神經受損恐害看不到 專家提醒「服用2藥品」勿擅自停

延伸閱讀

幼時常做噩夢 老年罹失智症機率較高

幼時常做噩夢 老年罹失智症機率較高
降低牙周病機率 你應該「這樣刷牙」才對

降低牙周病機率 你應該「這樣刷牙」才對
布魯斯威利罹失智症 長女挺肚加快辦婚禮

布魯斯威利罹失智症 長女挺肚加快辦婚禮
他在掉手機拍到「羊駝視角」珍貴影像 網：像看內視鏡

他在掉手機拍到「羊駝視角」珍貴影像 網：像看內視鏡

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

降低牙周病機率 你應該「這樣刷牙」才對

2023-03-02 01:25
圖片來源 ／健康醫療網

減肥、糖尿病適合吃哪種香蕉？營養師解答

2023-03-04 00:30
跌倒在65歲以上長者死因中排名第2，衛福部桃園療養院指出，當民眾出現5大症狀時，就須注意身體變化。（桃園療養院提供）

跌倒成老人第2大死因 專家：出現5症狀要小心

2023-03-07 04:14
異位性皮膚炎讓小明「癢」個不停，更經常被誤會是衛生習慣不好。（光田綜合醫院提供）

癢到抓不停 異位性皮膚炎靠這幾招止癢

2023-03-02 04:23
原PO的頭髮插進手指裡。圖擷自Dcard

頭髮插進手指竟化膿...「需強行拔出」 他嚇傻了

2023-03-05 15:00
(取材自健康醫療網)

痛風發作怎麼辦？營養師建議做5件事、避免4類食物

2023-03-07 00:10

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回