化療越做越累 簡單運動趕走「癌疲憊」

圖片來源 ／健康醫療網

罹患癌症 還要做化療，九成癌友最難熬過「癌疲憊」，此時不是應該好好靜養休息? 怎麼還能做運動？臺安醫院運動中心教練康莉妮表示，運動對於癌症有很多好處，例如減輕化療帶來的副作用、增加體力、維持體重，甚至可預防癌症復發。當然，適合癌症病人進行的是特別調整過、控制強度的運動，不需要跑來跑去氣喘吁吁。

如何改善癌症造成的不適？

由於癌症本身及後續治療，如化療、放射治療、標靶治療等，可能會導致身體產生疲倦、噁心、情緒低落等等不適症狀，症狀輕者可能感到身體微恙，重者則可能影響精神狀況、難以維持正常生活，甚至不舒服到需要中斷治療。經研究顯示，適量運動可以減輕癌因相關症狀，讓身體在治療過程中好過些，也可幫助維持治療完整性。

運動可以預防癌症復發

肥胖跟罹癌有極大相關性，研究顯示，體脂肪越高的人，得到癌症機率也越高，運動本身有降低體脂肪與維持瘦體組織效果，因此，運動不只可以預防癌症，也可以維持健康，避免癌症再發。

免疫力跟癌症也相當有關係，因為良好的免疫系統可以找出身體的癌細胞，並將其消滅，適度運動能增加免疫力，保護身體不受癌細胞侵犯。有些癌症跟荷爾蒙關係極大，例如雌激素過高會導致乳癌、雄性素過高引發攝護腺癌。運動可以調節體內賀爾蒙激素，不讓過多的體內激素促使癌症再發。

改善多種癌因相關症狀

１焦慮

２疲勞

３憂鬱症狀

４淋巴水腫

５骨骼健康

６身體功能

７睡眠品質

８生活品質

癌症後可以做什麼運動？

一般印象中，運動是件累人的事情，但其實輕微運動就可改善癌後不適效果，癌後運動應該是「運動完後感到精神充沛，而不是精疲力竭」，如果在運動中感到疲累，應該要降低運動強度或是縮短運動時間。如果在運動前就感覺到十分疲憊，做點呼吸練習或是輕鬆地散步，甚至是坐在椅子上走路，都會讓人感到比較有精神，也有改善不適效果，千萬不要因為不舒服就整天躺著。

有氧運動加上肌力訓練最有改善因癌症而不適的效果，可再加上一些伸展運動，幫助放鬆。

１有氧運動

有氧運動又稱為心肺訓練，運動的時候會感覺到微喘、心跳加速，有增加心臟血管健康、幫助維持體重及體能效果，快走、游泳、固定式腳踏車等有氧健身器材都屬於有氧運動。體能較差時可先從一次5分鐘的短時間開始，每周執行3次，待體能上升後，可以慢慢拉長時間，直到可以維持30分鐘為止。

２肌力訓練

肌力訓練是以阻力刺激肌肉 生成，動作時肌肉會變結實並感覺到痠，可以增加肌肉力量與質量，幫助維持體態、骨質密度，如仰臥起坐、伏地挺身、深蹲等，啞鈴、彈力繩運動、肌力健身器材也是很好的訓練方式。至於有些患者經過手術 （如開腹切除腫瘤手術），會導致肌肉受損，有些肌力訓練動作無法做，建議找合格的體適能教練做適當的指導。

３伸展運動

伸展運動可以增加柔軟度和關節活動度，像伸展操、瑜珈這種會拉伸到緊繃、痠的運動就是。執行起來較簡單，建議一周可以做到5至7天，以做完後舒適，不會感到不舒服的程度為主。

４淋巴水腫與運動

摘除腫瘤時，常會將周圍受影響的淋巴結摘除，可能會造成淋巴液回流速度較慢、淋巴阻塞造成淋巴水腫。適量運動不只可以幫助血液循環，也可以幫助淋巴循環，讓淋巴液不堵塞，只要注意運動時遵守「循序漸進」原則，先從低強度、輕重量的運動開始，待身體習慣了，再一次一次慢慢加強。運動前也可以做些淋巴引流運動，加強淋巴循環順暢，減少淋巴水腫生。

癌後運動建議

先取得醫生同意再開始運動，有氧運動每周3次、每次至少30分鐘；肌力訓練每周至少2次。建議每次運動都要有5分鐘的暖身跟淋巴引流運動，再做肌力訓練與有氧運動，循序漸進，避免不適。癌後因抵抗力較差，運動過程中若有出現發燒情形，要立即回診就醫，檢查是否有感染。若有運動上的問題，或想開始運動但不知從何下手，都可先向專業人員協問。

原文出處：得了癌症後，為什麼我更要運動 ?

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資料來源：健康醫療網

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